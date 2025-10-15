Новый смартфон Pixel взорвался, как дешевая подделка: блогер показал шокирующие кадры (видео)

Смартфон Pixel 10 Pro Fold загорелся и взорвался во время теста на прочность. И это при том, что Google заявляла его как самый защищенный из своих новых гаджетов.

Провал случился в ходе испытания на прочность, проведенного YouTube-блогером Заком Нельсоном, пишет phonearena.com. На своем канале JerryRigEverything Нельсон обычно сгибает телефоны, проверяя, могут ли они сломаться. Как раз во время этого теста смартфон Pixel 10 Pro Fold и сломался в районе одной из линий антенны. А это повлекло за собой повреждение аккумулятора, сильный перегрев и короткое замыкание. В итоге аккумулятор просто взорвался – и это был первый взрыв за всю историю программы.

Нельсон заявил, что не удивлен таких исходом. По его словам, Google ничего не предприняла для устранения недостатков, замеченных в предыдущих складных моделях. Блогер напомнил, что у смартфонов Pixel Fold и Pixel 9 Pro Fold линии антенны были такими же слабыми.

Кроме того, Нельсон усомнился и в степени защиты Pixel 10 Pro Fold. Несмотря на заявленный класс защиты IP68 (который должен уберечь гаджет от мельчайших частиц пыли), телефон не прошел тест на устойчивость к песку. Песчинки проникали в шарнир складного смартфона и вызывали хруст, и Нельсон заявил, что реальная защита от пыли есть только у дисплея.

Называть Pixel 10 Fold чрезвычайно прочным – значит оскорблять любителей технологий по всему миру, заявил Зак Нельсон. И назвал Pixel 10 Pro Fold "самым слабым складным телефоном", который ему приходилось тестировать.

Издание отмечает, что пользователям не стоит паниковать, – ведь они вряд ли будут подвергать свои смартфоны таким испытаниям, как это сделал Нельсон. Однако на результаты теста надо обратить внимание, – ведь речь, по большому счету, идет о репутации Google.

Напомним, ранее сообщалось, что популярные телефоны Pixel начали загораться. Тогда речь шла о моделях Pixel 6a – их владельцы делились в сети фотографиями своих сгоревших гаджетов. Тогда компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.