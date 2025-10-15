Новий смартфон Pixel вибухнув, як дешева підробка: блогер показав шокуючі кадри (відео)

Смартфон Pixel 10 Pro Fold загорівся і вибухнув під час тесту на міцність. І це при тому, що Google заявляла його як найзахищеніший зі своїх нових гаджетів.

Провал стався під час випробування на міцність, проведеного YouTube-блогером Заком Нельсоном, пише phonearena.com. На своєму каналі JerryRigEverything Нельсон зазвичай згинає телефони, перевіряючи, чи можуть вони зламатися. Якраз під час цього тесту смартфон Pixel 10 Pro Fold і зламався в районі однієї з ліній антени. А це спричинило пошкодження акумулятора, сильний перегрів і коротке замикання. У підсумку акумулятор просто вибухнув — і це був перший вибух за всю історію програми.

Нельсон заявив, що не здивований таким результатом. За його словами, Google нічого не зробила для усунення недоліків, помічених у попередніх складних моделях. Блогер нагадав, що у смартфонів Pixel Fold і Pixel 9 Pro Fold лінії антени були такими ж слабкими.

Крім того, Нельсон засумнівався і в ступені захисту Pixel 10 Pro Fold. Незважаючи на заявлений клас захисту IP68 (який має вберегти гаджет від найдрібніших частинок пилу), телефон не пройшов тест на стійкість до піску. Піщинки проникали в шарнір складного смартфона і викликали хрускіт, і Нельсон заявив, що реальний захист від пилу є тільки у дисплея.

Називати Pixel 10 Fold надзвичайно міцним — означає ображати любителів технологій по всьому світу, заявив Зак Нельсон. І назвав Pixel 10 Pro Fold "найслабшим складним телефоном", який йому доводилося тестувати.

Видання зазначає, що користувачам не варто панікувати, — адже вони навряд чи піддаватимуть свої смартфони таким випробуванням, як це зробив Нельсон. Однак на результати тесту треба звернути увагу, — адже йдеться, за великим рахунком, про репутацію Google.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що популярні телефони Pixel почали загорятися. Тоді йшлося про моделі Pixel 6a — їхні власники ділилися в мережі фотографіями своїх згорілих гаджетів. Тоді компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.