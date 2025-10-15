Эксперты назвали лучший тонкий смартфон в мире, и это оказался вовсе не iPhone Air

Новый ультратонкий Galaxy S26 Edge появится только в 2026 году, но специалисты уже советуют готовиться к презентации не только пользователям, но и самой компании Samsung, – ведь у нее еще есть шанс догнать iPhone Air от Apple.

Related video

Есть несколько фишек, к которым Samsung следовало бы присмотреться, пишет tomsguide.com. По мнению экспертов, у Galaxy S26 Edge есть все шансы обыграть iPhone Air в борьбе за статус лучшего тонкого смартфона. Но для этого надо обратить внимание на опыт конкурентов и сделать выводы.

Прочность телефона

Предыдущая модель Galaxy S25 Edge была толщиной всего 5,8 мм, но Apple побила этот рекорд со своим iPhone Air (его толщина – 5,64 мм). Однако дело не только в тонком корпусе.

Apple использовала Ceramic Shield 2 на передней панели своего гаджеты, а на задней – оригинальное покрытие Ceramic Shield. Так что новый смартфон должен быть не только тонким, но и прочным. Кроме того, у Ceramic Shield 2 есть антибликовое покрытие, и этот момент Samsung тоже не помешало бы учесть.

Улучшенная камера

Больше камер – не всегда лучше. У смартфона Apple всего одна основная камера на 48 Мп, но она стабильно работает лучше, чем камера на задней панели модели Edge, которая использует 200-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Galaxy S25 Edge может снимать с более широким углом обзора, зато фотографии iPhone Air предлагают более реалистичные цвета, и сам смартфон лучше подходит для съемки при слабом освещении. А это все-таки важнее для пользователей.

Более мощная батарея

У Galaxy S25 Edge был аккумулятор емкостью 3900 мАч, и во время теста, который провели эксперты издания, он показал результат 11 часов 48 минут. В целом не так уж плохо, хотя другие модели линейки Galaxy S25 работали дольше.

Зато iPhone Air при аккумуляторе емкостью 3149 мАч преодолел отметку в 12 часов.

Так что, даже разрабатывая очень тонкий корпус, надо подумать и о том, чтобы такой телефон был достаточно жизнеспособным.

Новый чипсет

A19 Pro, на котором работает iPhone Air, – это не самая мощная версия чипа Apple. Зато флагманы Apple, как правило, используют сопоставимый чипсет, чего не всегда скажешь о Samsung.

Перед каждым выпуском смартфона Samsung обычно разгораются споры о том, какой процессор выбрать, – Snapdragon или Exynos. Специалисты однозначно советуют ставить на новую линейку топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тогда новый Samsung действительно превзойдет iPhone Air.

Ранее стало известно, что пользователям iPhone надо включить одну функцию, которая поможет уберечь гаджет от хакеров.

Также сообщалось о функции iPhone, которой завидуют все владельцы Android. Речь шла о продвинутом поиске по системе, который намного лучше всех Android-аналогов.