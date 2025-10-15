Експерти назвали найкращий тонкий смартфон у світі, і це виявився зовсім не iPhone Air

Новий ультратонкий Galaxy S26 Edge з'явиться тільки 2026 року, але фахівці вже радять готуватися до презентації не тільки користувачам, а й самій компанії Samsung, — адже у неї ще є шанс наздогнати iPhone Air від Apple.

Є кілька фішок, до яких Samsung варто було б придивитися, пише tomsguide.com. На думку експертів, у Galaxy S26 Edge є всі шанси обіграти iPhone Air у боротьбі за статус найкращого тонкого смартфона. Але для цього треба звернути увагу на досвід конкурентів і зробити висновки.

Міцність телефону

Попередня модель Galaxy S25 Edge була товщиною всього 5,8 мм, але Apple побила цей рекорд зі своїм iPhone Air (його товщина — 5,64 мм). Однак справа не тільки в тонкому корпусі.

Apple використала Ceramic Shield 2 на передній панелі свого гаджета, а на задній — оригінальне покриття Ceramic Shield. Тож новий смартфон має бути не тільки тонким, але й міцним. Крім того, у Ceramic Shield 2 є покриття антивідблиску, і цей момент Samsung теж не завадило б врахувати.

Покращена камера

Більше камер — не завжди краще. У смартфона Apple всього одна основна камера на 48 Мп, але вона стабільно працює краще, ніж камера на задній панелі моделі Edge, яка використовує 200-мегапіксельний основний сенсор і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Galaxy S25 Edge може знімати з ширшим кутом огляду, натомість фотографії iPhone Air пропонують реалістичніші кольори, та й сам смартфон краще підходить для зйомки при слабкому освітленні. А це все-таки важливіше для користувачів.

Більш потужна батарея

У Galaxy S25 Edge був акумулятор ємністю 3900 мАг, і під час тесту, який провели експерти видання, він показав результат 11 годин 48 хвилин. Загалом не так уже й погано, хоча інші моделі лінійки Galaxy S25 працювали довше.

Зате iPhone Air за акумулятора ємністю 3149 мАг подолав позначку в 12 годин.

Тож, навіть розробляючи дуже тонкий корпус, треба подумати і про те, щоб такий телефон був досить життєздатним.

Новий чипсет

A19 Pro, на якому працює iPhone Air, — це не найпотужніша версія чипа Apple. Зате флагмани Apple, як правило, використовують порівнянний чипсет, чого не завжди скажеш про Samsung.

Перед кожним випуском смартфона Samsung зазвичай розгоряються суперечки про те, який процесор вибрати, — Snapdragon або Exynos. Фахівці однозначно радять ставити на нову лінійку топовий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тоді новий Samsung дійсно перевершить iPhone Air.

