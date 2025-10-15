Pixel или Samsung: эксперты сравнили "особые" смартфоны и выяснили, какой лучше

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold отличился уже по нескольким пунктам – у него есть рейтинг защиты IP68 и магниты Pixelsnap (впервые у складного гаджета). Но вышедший ранее в этом году Galaxy Z Fold 7 вроде бы ни в чем не уступает. Эксперты решили провести соревнование между флагманскими "раскладушками".

Сначала кажется, что между двумя телефонами нет ничего общего, пишет techadvisor.com. Pixel довольно массивный и внушительный, а Samsung – наоборот, тонкий и легкий. Но это просто разные подходы. Если вам нужен складной телефон, который ощущается почти как обычный, то вам больше понравится Z Fold 7 с его тонкими рамками и угловатым дизайном. А если вы хотите что-то более солидное, еще и с закругленными краями, – то это как раз Pixel 10 Pro Fold.

Дисплеи смартфонов

Pixel 10 Pro Fold оснащен 6,4-дюймовым дисплеем, а Galaxy Z Fold 7 – 6,5-дюймовым, и оба смартфона предлагают 8-дюймовые складные панели внутри.

Может показаться, что разница невелика, но тут надо помнить про отличия в дизайне. У Pixel края закругленные, а у Samsung – более острые, и из-за этого экраны Samsung кажутся гораздо больше (это особенно заметно на внешнем экране).

Зато плавные линии Pixel делают его более удобным для удержания, особенно в разложенном виде.

Производительность

Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который на момент его выхода был самым быстрым чипом на рынке. В Pixel 10 Pro Fold используется чипсет Tensor G5 от Google.

Оба процессора быстрые, и разница будет заметна только при запуске требовательной игры (например, Wuthering Waves), или же при интенсивном видеомонтаже. И надо признать, что в таких ситуациях Z Fold 7 оказался более эффективен.

Камеры

Оба смартфона оснащены тройной камерой на задней панели, а также двумя фронтальными камерами на каждом экране. И там, и там есть сверхширокоугольная камера, основная камера и телеобъектив, но у Pixel это 5-кратный объектив, а у Samsung – 3-кратный.

Наибольшее расхождение наблюдается в основных датчиках. Pixel 10 Pro Fold оснащён 48-мегапиксельным сенсором размером 1/2 дюйма, а Z Fold 7 – 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,3 дюйма. Поэтому у него не только более высокое разрешение, но он еще и лучше снимает в условиях слабого освещения.

Еще надо отметить, что оба телефона работают на Android 16 и предлагают обновления в течение 7 лет, но оболочка Samsung One UI заметно отличается от стандартного Android Pixel 10 Pro Fold.

В целом, эксперты пришли к выводу, что Samsung выигрывает благодаря своей легкости и тонкости, – все-таки он больше похож именно на премиальный смартфон. Зато телефон Pixel выглядит более солидным, и, к тому же, это пока что единственный складной смартфон со встроенными магнитами.

