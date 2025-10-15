Pixel чи Samsung: експерти порівняли "особливі" смартфони і з'ясували, який краще

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold відзначився вже за кількома пунктами — у нього є рейтинг захисту IP68 і магніти Pixelsnap (вперше у складного гаджета). Але Galaxy Z Fold 7, що вийшов раніше цього року, начебто ні в чому не поступається. Експерти вирішили провести змагання між флагманськими "розкладачками".

Спочатку здається, що між двома телефонами немає нічого спільного, пише techadvisor.com. Pixel досить масивний і значний, а Samsung — навпаки, тонкий і легкий. Але це просто різні підходи. Якщо вам потрібен складаний телефон, який відчувається майже як звичайний, то вам більше сподобається Z Fold 7 з його тонкими рамками і незграбним дизайном. А якщо ви хочете щось більш солідне, ще й із закругленими краями, — то це якраз Pixel 10 Pro Fold.

Дисплеї смартфонів

Pixel 10 Pro Fold оснащений 6,4-дюймовим дисплеєм, а Galaxy Z Fold 7 — 6,5-дюймовим, і обидва смартфони пропонують 8-дюймові складні панелі всередині.

Може здатися, що різниця невелика, але тут треба пам'ятати про відмінності в дизайні. У Pixel краї закруглені, а у Samsung — більш гострі, і через це екрани Samsung здаються набагато більшими (це особливо помітно на зовнішньому екрані).

Зате плавні лінії Pixel роблять його більш зручним для утримання, особливо в розкладеному вигляді.

Продуктивність

Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який на момент його виходу був найшвидшим чипом на ринку. У Pixel 10 Pro Fold використовується чипсет Tensor G5 від Google.

Обидва процесори швидкі, і різниця буде помітна тільки під час запуску вимогливої гри (наприклад, Wuthering Waves), або ж при інтенсивному відеомонтажі. І треба визнати, що в таких ситуаціях Z Fold 7 виявився ефективнішим.

Камери

Обидва смартфони оснащені потрійною камерою на задній панелі, а також двома фронтальними камерами на кожному екрані. І там, і там є надширококутна камера, основна камера і телеоб'єктив, але у Pixel це 5-кратний об'єктив, а у Samsung — 3-кратний.

Найбільша розбіжність спостерігається в основних датчиках. Pixel 10 Pro Fold оснащений 48-мегапіксельним сенсором розміром 1/2 дюйма, а Z Fold 7 — 200-мегапіксельним сенсором розміром 1/1,3 дюйма. Тому у нього не тільки вища роздільна здатність, але він ще й краще знімає в умовах слабкого освітлення.

Ще треба зазначити, що обидва телефони працюють на Android 16 і пропонують оновлення протягом 7 років, але оболонка Samsung One UI помітно відрізняється від стандартного Android Pixel 10 Pro Fold.

Загалом експерти дійшли висновку, що Samsung виграє завдяки своїй легкості та тонкості, — все-таки він більше схожий саме на преміальний смартфон. Натомість телефон Pixel має більш солідний вигляд, і, до того ж, це поки що єдиний складаний смартфон із вбудованими магнітами.

Раніше стало відомо, що нові складні смартфони Samsung незабаром після виходу стали неймовірно популярними, і їх навіть почали красти цілими партіями.