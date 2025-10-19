Снимки даже на самый новый Samsung Galaxy могут не получиться: эксперт пояснил, почему (фото)

Камеры современных смартфонов способны творить чудеса фотографии. Но даже лучшая камера – к примеру, как на смартфоне Samsung, – не гарантирует хорошее фото, ведь надо еще и уметь правильно ей пользоваться.

Пользователи часто допускают ошибки, когда дело касается камеры Samsung, пишет tomsguide.com. Эксперт издания поясняет, что на этих смартфонах приложение "Камера" предлагает больше вариантов соотношения сторон, чем на других гаджетах. Но такое разнообразие может сыграть и злую шутку, – бывает, что люди ищут наилучший вариант, а выбирают в итоге неправильный.

Замечание касается режима "Полный". Звучит так, будто это режим с максимально широким углом обзора, признает эксперт. Но на самом деле только режим "4:3" использует всю площадь сенсора камеры, представляющего собой прямоугольник как раз с таким соотношением сторон (4:3). Все остальные режимы обрезают края снимка, включая и режим Samsung Full. А пользователи даже не подозревают, что с их фотографиями что-то не так.

Специалист показал разницу на нескольких снимках парка, сделанных на смартфон Galaxy S25 Ultra. У всех фото одинаковая ширина, за исключением квадратного изображения 1:1, которое вырезает центр кадра, но при этом вы теряете в высоте. На изображении 4:3 видно гораздо больше травы и неба, на версии 16:9 – уже меньше, а на полной версии – меньше всего.

Фото с разным соотношением сторон на смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Поэтому "Полный" режим лучше всего рассматривать как примерное соотношение сторон 20:9, – именно такой размер обычно имеет дисплей смартфона. Такой формат пригодится фотографам, но для обычных пользователей лучше подойдет режим "4:3", ведь это соотношение сторон обеспечивает максимальное количество мегапикселей для работы, и вы сможете легко сделать раскадровку фотографий после съемки.

Ранее стало известно, что на популярных смартфонах Samsung случился очень странный сбой камеры. В частности, на телефонах Galaxy S25 Ultra снимки Луны стали приобретать фиолетовый оттенок.

Правда, потом Samsung исправила ошибку камеры на своих флагманских смартфонах, причем сделала это довольно оперативно.