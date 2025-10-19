Знімки навіть на найновіший Samsung Galaxy можуть не вийти: експерт пояснив, чому (фото)

Камери сучасних смартфонів здатні творити дива фотографії. Але навіть найкраща камера — приміром, як на смартфоні Samsung, — не гарантує гарне фото, адже треба ще й уміти правильно нею користуватися.

Користувачі часто припускаються помилок, коли справа стосується камери Samsung, пише tomsguide.com. Експерт видання пояснює, що на цих смартфонах додаток "Камера" пропонує більше варіантів співвідношення сторін, ніж на інших гаджетах. Але таке розмаїття може зіграти і злий жарт, — буває, що люди шукають найкращий варіант, а обирають у підсумку неправильний.

Зауваження стосується режиму "Повний". Звучить так, ніби це режим з максимально широким кутом огляду, визнає експерт. Але насправді тільки режим "4:3" використовує всю площу сенсора камери, що являє собою прямокутник якраз із таким співвідношенням сторін (4:3). Усі інші режими обрізають краї знімка, включно з режимом Samsung Full. А користувачі навіть не підозрюють, що з їхніми фотографіями щось не так.

Фахівець показав різницю на кількох знімках парку, зроблених на смартфон Galaxy S25 Ultra. У всіх фото однакова ширина, за винятком квадратного зображення 1:1, яке вирізає центр кадру, але при цьому ви втрачаєте у висоті. На зображенні 4:3 видно набагато більше трави і неба, на версії 16:9 — уже менше, а на повній версії — найменше.

Фото з різним співвідношенням сторін на смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Тому "Повний" режим найкраще розглядати як приблизне співвідношення сторін 20:9, — саме такий розмір зазвичай має дисплей смартфона. Такий формат стане в пригоді фотографам, але для звичайних користувачів краще підійде режим "4:3", адже це співвідношення сторін забезпечує максимальну кількість мегапікселів для роботи, і ви зможете легко зробити розкадрування фотографій після зйомки.

Раніше стало відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери. Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця стали набувати фіолетового відтінку.

Щоправда, потім Samsung виправила помилку камери на своїх флагманських смартфонах, причому зробила це досить оперативно.