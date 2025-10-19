Как использовать старые гаджеты в доме, даже если они не работают: топ-3 идеи (фото)

Технологии развиваются стремительно, поэтому гаджеты устаревают быстро. Но старые устройства не стоит отправлять на свалку, ведь они еще могут пригодиться. Как именно, рассказали эксперты Slashgear.

Прежде всего, подумайте о том, чтобы отдать на благотворительность старые телефоны или планшеты, если они еще в рабочем состоянии, советует slashgear.com, ведь они могут послужить другим людям. Можно попробовать их продать любителям ретро-техники, но если они не работают, не спешите их выбрасывать. Издание предлагает несколько интересных идей повторного использования девайсов.

Телевизор в роли аквариума

В любом случае, с электрическими компонентами надо быть осторожным. Прочие рекомендации можно найти на YouTube – например, на канале Connor Creates есть целая инструкция, как устроить дом для рыбок.

Аквариум из телевизора Фото: Connor Creates/ YouTube

Если рыбок вы не держите, то из старого телевизора можно сделать симпатичную лежанку для кошки. Это даже проще – выньте всю электронную "начинку", избавьтесь от острых предметов по краям и добавьте удобную подушку.

Календарь из монитора

С помощью одного лишь USB-порта вы можете превратить старый монитор в семейный календарь. Каждый может сверяться со своим графиком и планом дел и всегда быть в курсе событий.

Календарь из старого монитора Фото: Turbo Dad Restores/YouTube

Еще старые мониторы можно использовать для показа фотографий.

Лампа из телефона

Необычные домашние светильники можно собрать из старых камер-"зеркалок" (это хорошо показано на YouTube-канале Badger Workshop). А можно взять для этих целей и старые дисковые телефоны, причем свет будет идти из динамика и микрофона, а выключателем будет служить сам диск.

Лампа из телефона Фото: Flippin Rejects/YouTube

Еще вы можете загрузить в старый смартфон все приложения для умного дома (в том числе и такие задачи, как регулировка цвета освещения или выбор музыки) и превратить гаджет в пульт управления. Для этой роли пригодится и старый планшет – например, iPad. Правда, тут придутся учесть, что старые устройства не всегда могут работать с последними обновлениями программного обеспечения.

Ранее стало известно, что лучше не выбрасывать старые смартфоны. Оказалось, что из них вполне возможно добывать золото.

Также сообщалось, что некоторые ретро-гаджеты лучше до сих пор очень полезны, так что не надо спешить от них избавляться.