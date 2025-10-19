Як використовувати старі гаджети в будинку, навіть якщо вони не працюють: топ-3 ідеї (фото)

Технології розвиваються стрімко, тому гаджети застарівають швидко. Але старі пристрої не варто відправляти на смітник, адже вони ще можуть стати в пригоді. Як саме, розповіли експерти Slashgear.

Насамперед, подумайте про те, щоб віддати на благодійність старі телефони або планшети, якщо вони ще в робочому стані, радить slashgear.com, адже вони можуть послужити іншим людям. Можна спробувати їх продати любителям ретро-техніки, але якщо вони не працюють, не поспішайте їх викидати. Видання пропонує кілька цікавих ідей повторного використання девайсів.

Телевізор у ролі акваріума

У будь-якому разі, з електричними компонентами треба бути обережним. Інші рекомендації можна знайти на YouTube — наприклад, на каналі Connor Creates є ціла інструкція, як влаштувати будинок для рибок.

Акваріум із телевізора Фото: Connor Creates/ YouTube

Якщо рибок ви не тримаєте, то зі старого телевізора можна зробити симпатичну лежанку для кішки. Це навіть простіше — вийміть усю електронну "начинку", позбудьтеся гострих предметів по краях і додайте зручну подушку.

Відео дня

Календар із монітора

За допомогою одного лише USB-порту ви можете перетворити старий монітор на сімейний календар. Кожен може звірятися зі своїм графіком і планом справ і завжди бути в курсі подій.

Календар зі старого монітора Фото: Turbo Dad Restores/YouTube

Ще старі монітори можна використовувати для показу фотографій.

Лампа з телефону

Незвичайні домашні світильники можна зібрати зі старих камер-"дзеркалок" (це добре показано на YouTube-каналі Badger Workshop). А можна взяти для цих цілей і старі дискові телефони, причому світло буде йти з динаміка і мікрофона, а вимикачем слугуватиме сам диск.

Лампа з телефону Фото: Flippin Rejects/YouTube

Ще ви можете завантажити в старий смартфон усі додатки для розумного будинку (зокрема й такі завдання, як регулювання кольору освітлення або вибір музики) і перетворити гаджет на пульт управління. Для цієї ролі згодиться і старий планшет — наприклад, iPad. Щоправда, тут доведеться врахувати, що старі пристрої не завжди можуть працювати з останніми оновленнями програмного забезпечення.

Раніше стало відомо, що краще не викидати старі смартфони. Виявилося, що з них цілком можливо добувати золото.

Також повідомлялося, що деякі ретро-гаджети краще досі дуже корисні, тож не треба поспішати їх позбуватися.