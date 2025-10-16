Удары ВСУ по России: какое оружие поможет уничтожить "Шахеды", "Искандеры" и НПЗ

Украина сможет эффективнее атаковать объекты на территории России, если получит достаточно дронов для ударов по глубокому тылу оккупантов.

На расстоянии 80-200 км от линии фронта расположены системы ПВО, штабы, склады, логистические центры и другие важные цели, без которых россиянам придется туго и на фронте, и дома. Об этом в интервью Фокусу рассказал Андрей Шувалов — директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

ВСУ нужны разведывательные беспилотники и ударные дроны, чтобы бить на расстояние 80, 100, 150, а лучше 200 километров. На этих участках расположены РЛС, средства РЭБ и системы ПВО, которые останавливают дальнобойные украинские дроны.

"Нам их надо уничтожать, чтобы делать коридор для работы дипстрайков на 1000-1200 км, и уже там, в России, поражать производство тех же "Шахедов", находить "Искандеры", нефтеперерабатывающие заводы", — объяснил Андрей Шувалов.

Россияне для этого используют разведывательные беспилотники Zala и ракеты, а в Украине ответом служит Shark, работающий в паре с барражирующими боеприпасами отечественного производства. Но для эффективной борьбы с врагом Силам обороны требуется больше изделий, желательно разных.

"Мы можем выиграть эту войну благодаря экономике. Нам надо больше ресурсов, в том числе и человеческих, а также экономическое привлечение средств или от наших партнеров, или внутри страны работать с производителями, давать им легкие возможности для своих инноваций, в том числе", — заявил директор фонда.

