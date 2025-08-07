"Огненный привет": БПЛА Shark скорректировал удар ВСУ по Мариуполю в 110 км от фронта (видео)

Беспилотный летательный аппарат Shark-M украинского производства скорректировал удар по временно оккупированному россиянами Мариуполю в Донецкой области. Город находится в 110 км от линии боевого соприкосновения.

Мариуполь атаковало подразделение SHADOW 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Работу украинского беспилотника можно увидеть на видео, опубликованном 6 августа в Telegram-канале "Фонд Сергея Притулы".

"Смертельный Пупсик БПЛА Shark-M из нашего сбора "Щелепи" посетил Город Марии благодаря подразделению SHADOW и вашим донатам. Вместе с украинским барражирующим боеприпасом он передал оккупантам огненный привет. Мы уверены — им понравилось", — сказали в фонде.

В Telegram-канале "Бавовна" отметили, что временно оккупированный Мариуполь находится в 110 км от линии российско-украинского фронта.

Временно оккупированный Мариуполь по состоянию на 6 августа находится в более чем 100 км от ЛБЗ Фото: скриншот

Что известно о БПЛА Shark

Новый беспилотник Shark-M был создан украинской компанией Ukrspecsystems. По словам производителя, этот дрон предназначен для автономной разведки, может работать днем и ночью, даже при неблагоприятных погодных условиях, и устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинский БПЛА Shark-M имеет дальность полета до 420 км Фото: Ukrspecsystems

БПЛА Shark-M имеет улучшенные по сравнению с предыдущей версией характеристики:

на 170% большую емкость батареи;

радиус связи до 180 км;

до 7 часов в воздухе на одном заряде;

максимальная высота — 3 000 м, а дальность полета — 420 км;

взлетная масса до 14,5 кг.

Напомним, руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко 28 июля рассказал, как теперь выглядит Мариуполь, оккупированный россиянами. По его словам, построенный оккупантами для пропагандистской картинки микрорайон "Невский" зарос травой, и такая же картина наблюдается по всему городу.