"Вогняний привіт": БпЛА Shark скорегував удар ЗСУ по Маріуполю за 110 км від фронту (відео)

Безпілотний літальний апарат Shark-M українського виробництва скорегував удар по тимчасово окупованому росіянами Маріуполю в Донецькій області. Місто знаходиться за 110 км від лінії бойового зіткнення.

Маріуполь атакував підрозділ SHADOW 59-ї штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних сил України. Роботу українського безпілотника можна побачити на відео, опублікованому 6 серпня в Telegram-каналі "Фонд Сергія Притули".

"Смертельний Пупсик БПЛА Shark-M із нашого збору "Щелепи" завітав до Міста Марії завдяки підрозділу SHADOW та вашим донатам. Разом із українським баражуючим боєприпасом він передав окупантам вогняний привіт. Ми впевнені — їм сподобалося", — сказали у фонді.

У Telegram-каналі "Бавовна" зазначили, що тимчасово окупований Маріуполь знаходиться в 110 км від лінії російсько-українського фронту.

Тимчасово окупований Маріуполь станом на 6 серпня знаходиться у понад 100 км від ЛБЗ Фото: скриншот

Що відомо про БпЛА Shark

Новий безпілотник Shark-M був створений українською компанією Ukrspecsystems. За словами виробника, цей дрон призначений для автономної розвідки, може працювати вдень і вночі, навіть за несприятливих погодних умов, і стійкий до засобів радіоелектронної боротьби.

Український БпЛА Shark-M має дальність польоту до 420 км Фото: Ukrspecsystems

БпЛА Shark-M має покращені порівняно з попередньою версією характеристики:

на 170% більшу місткість батареї;

радіус зв'язку до 180 км;

до 7 годин у повітрі на одному заряді;

максимальна висота — 3 000 м, а дальність польоту — 420 км;

злітна маса до 14,5 кг.

Нагадаємо, керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко 28 липня розповів, як тепер виглядає Маріуполь, окупований росіянами. За його словами, збудований окупантами для пропагандистської картинки мікрорайон "Нєвський" заріс травою, і така сама картина спостерігається по всьому місту.