Удари ЗСУ по Росії: яка зброя допоможе знищити "Шахеди", "Іскандери" та НПЗ

Україна зможе ефективніше атакувати об'єкти на території Росії, якщо отримає достатньо дронів для ударів по глибокому тилу окупантів.

Related video

На відстані 80-200 км від лінії фронту розташовані системи ППО, штаби, склади, логістичні центри та інші важливі цілі, без яких росіянам доведеться туго і на фронті, і вдома. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Андрій Шувалов — директор "Благодійного фонду Сергія Притули".

ЗСУ потрібні розвідувальні безпілотники та ударні дрони, щоб бити на відстань 80, 100, 150, а краще 200 кілометрів. На цих ділянках розташовані РЛС, засоби РЕБ і системи ППО, які зупиняють далекобійні українські дрони.

"Нам їх треба знищувати, щоб робити коридор для роботи дипстрайків на 1000-1200 км, і вже там, у Росії, вражати виробництво тих же "Шахедів", знаходити "Іскандери", нафтопереробні заводи", — пояснив Андрій Шувалов.

Росіяни для цього використовують розвідувальні безпілотники Zala і ракети, а в Україні відповіддю слугує Shark, що працює в парі з боєприпасами вітчизняного виробництва, які баражують. Але для ефективної боротьби з ворогом Силам оборони потрібно більше виробів, бажано різних.

"Ми можемо виграти цю війну завдяки економіці. Нам треба більше ресурсів, зокрема й людських, а також економічне залучення коштів або від наших партнерів, або всередині країни працювати з виробниками, давати їм легкі можливості для своїх інновацій, зокрема", — заявив директор фонду.

Раніше писали, як БПЛА Shark-М скоригував удар ЗСУ по Маріуполю. Бійці підрозділу SHADOW використовували український баражувальний боєприпас під час операції.

У коментарі Фокусу Андрій Шувалов тоді розповів, що Shark-M працює, як ретранслятор для баражуючого боєприпасу, забезпечуючи йому стабільний зв'язок на великій відстані. ТТХ ударного засобу поки не розкривають, однак, за словами директора, він може атакувати цілі, які важко дістати іншими засобами.