"Охотники на Шахеды": в "Фонде Притулы" рассказали, насколько эффективны БПЛА-перехватчики

Иногда украинцы сомневаются в том, насколько эффективно получается перехватывать дроны ВС РФ. В "Благотворительном фонде Сергея Притулы" говорят, что дроны-перехватчики нужны однозначно.

Бороться с "Шахедами" Украина начала еще с 2023 года, рассказал директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Андрей Шувалов в интервью Фокусу. Он напомнил, что тогда был реализован первый проект "Игла + тепловизор", позволявший уничтожать не только вражеские БПЛА, а даже и крылатые ракеты. Потом идея переросла в более масштабный проект "Охотники на Шахеды", запущенный в 2024-м.

По словам Шувалова, за месяц после первой передачи дронов-перехватчиков удалось уничтожить 20 "Шахедов", так что подход действительно работает. Пока что сложно оценить его успешность, ведь массированные российские атаки продолжаются. Но о целесообразности использования БПЛА-перехватчиков можно уверенно говорить уже сейчас:

"Потому что против "Шахеда" должна быть эшелонированная борьба… Это большое направление, в котором надо двигаться", – подчеркнул спикер.

По его информации, на сегодняшний день есть уже до 10 производителей дронов, показывающих неплохой результат с перехватчиками. Для сравнения – на момент начала проекта таких производителей были единицы.

Еще одним важным моментом Шувалов называет обучение экипажей: "Мы поняли, что здесь надо вкладывать очень большое количество ресурсов, потому что очень сложно догнать, поразить, учесть погодные условия, скорость".

Но одних только средств поражения недостаточно, отмечает Андрей Шувалов, – надо еще и готовить инфраструктуру. А это и средства связи, и транспорт, и прочие аспекты.

"Работы здесь очень много, как и у государства, так и у волонтерской среды", – говорит Шувалов.

Отвечая на вопрос насчет дефицита людей, которых можно задействовать, Андрей сказал, что "Фонд Притулы" знает об этой проблеме и ищет пути решения. Например, фонд уже закупил две роботизированных турели, которые работают с автонаведением, и анализирует, насколько эффективными покажут себя эти средства.

Также сообщалось, что дроны атаковали два сверхмощных НПЗ РФ. Атакам беспилотников подверглись российские города Волгоград и Уфа.

Ранее стадо известно, что в Феодосии дроны разбомбили российскую нефтебазу. В оккупированном Крыму было зафиксировано больше десятка взрывов, начался сильный пожар.