В Феодосии дроны разбомбили российскую нефтебазу: насчитали более 10 взрывов (видео)

Вечером 12 октября беспилотники атаковали нефтебазу во временно аннексированной Феодосии, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар.

Пострадавших из-за налета ударных БПЛА по Феодосии якобы нет, сообщил начальник оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов

"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным по состоянию на сейчас, нет. Все профильные службы уже работают на месте", — написал Аксенов.

Он также отметил, что российская ПВО якобы сбила более 20 украинских беспилотников.

В то же время в соцсетях появилось видео, на котором видно масштабный пожар, вспыхнувший на нефтебазе.

Отметим, что поздно вечером 12 октября местные жители в Федосии слышали по меньшей мере десять мощных взрывов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Феодосии.

Напомним, вечером 11 октября дроны атаковали Донецк, в результате чего в городе вспыхнул масштабный пожар.

Фокус также писал о том, что БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области.