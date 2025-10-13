У Феодосії дрони розбомбили російську нафтобазу: налічили понад 10 вибухів (відео)
Надвечір 12 жовтня безпілотники атакували нафтобазу у тимчасово анексованій Феодосії, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.
Постраждалих через наліт ударних БПЛА по Феодосії нібито немає, повідомив начальник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов
"Ворожий БПЛА атакував нафтобазу в Феодосії. В результаті виникло загоряння. Постраждалих, за даними станом на зараз, немає. Всі профільні служби вже працюють на місці", — написав Аксьонов.
Він також зазначив, що російська ППО нібито збила понад 20 українських безпілотників.
Водночас у соцмережах з'явилось відео, на якому видно масштабну пожежу, що спалахнула на нафтобазі.
Зазначимо, що пізно увечері 12 жовтня місцеві мешканці у Федосії чули щонайменше десять потужних вибухів.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтобазі у Феодосії.
Нагадаємо, надвечір 11 жовтня дрони атакували Донецьк, внаслідок чого у місті спалахнула масштабна пожежа.
Фокус також писав про те, що БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області.