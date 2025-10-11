"Гіпермаркет завалився": дрони атакували тимчасово окупований Донецьк (фото, відео)

Надвечір 11 жовтня ударні дрони атакували тимчасово окупований росіянами Донецьк, внаслідок чого у місті спалахнула масштабна пожежа.

Сама пожежа спалахнула у приміщенні гіпермаркету "Сігма", повідомив телеграм-канал "Типичный Донецк".

"Повідомляють про загоряння в районі "Сігми" (колишній "Ашан")", — йдеться у повідомленні.

Згодом цей же паблік оприлюднив фото та відео моментів прильоту дронів та наслідків удару.

Зазначається, що серія вибухів пролунала на межі між Донецьком та Макіївкою.

"Гіпермаркет "Сігма" завалився", — згодом повідомив телеграм-канал.

Гауляйтер Донецька Денис Пушилін повідомляв про атаку БПЛА на Горлівку, але не надав інформації про удар по обласному центру.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на Донецьк.

