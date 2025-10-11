"Гипермаркет рухнул": дроны атаковали временно оккупированный Донецк (фото, видео)

К вечеру 11 октября ударные дроны атаковали временно оккупированный россиянами Донецк, в результате чего в городе вспыхнул масштабный пожар.

Сам пожар вспыхнул в помещении гипермаркета "Сигма", сообщил телеграм-канал "Типичный Донецк".

"Сообщают о возгорании в районе "Сигмы" (бывший "Ашан")", — говорится в сообщении.

Впоследствии этот же паблик обнародовал фото и видео моментов прилета дронов и последствий удара.

Отмечается, что серия взрывов прогремела на границе между Донецком и Макеевкой.

"Гипермаркет "Сигма" рухнул", — впоследствии сообщил телеграм-канал.

Гауляйтер Донецка Денис Пушилин сообщал об атаке БПЛА на Горловку, но не предоставил информации об ударе по областному центру.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на Донецк.

