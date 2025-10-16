"Мисливці на Шахеди": у "Фонді Притули" розповіли, наскільки ефективні БПЛА-перехоплювачі

Іноді українці сумніваються в тому, наскільки ефективно виходить перехоплювати дрони ЗС РФ. У "Благодійному фонді Сергія Притули" кажуть, що дрони-перехоплювачі потрібні однозначно.

Related video

Боротися з "Шахедами" Україна почала ще з 2023 року, розповів директор "Благодійного фонду Сергія Притули" Андрій Шувалов в інтерв'ю Фокусу. Він нагадав, що тоді було реалізовано перший проєкт "Голка + тепловізор", що давав змогу знищувати не тільки ворожі БПЛА, а навіть і крилаті ракети. Потім ідея переросла в більш масштабний проєкт "Мисливці на Шахеди", запущений у 2024-му.

За словами Шувалова, за місяць після першої передачі дронів-перехоплювачів вдалося знищити 20 "Шахедів", тож підхід дійсно працює. Поки що складно оцінити його успішність, адже масовані російські атаки тривають. Але про доцільність використання БПЛА-перехоплювачів можна впевнено говорити вже зараз:

"Тому що проти "Шахеда" має бути ешелонована боротьба... Це великий напрямок, у якому треба рухатися", — підкреслив спікер.

За його інформацією, на сьогоднішній день є вже до 10 виробників дронів, які показують непоганий результат з перехоплювачами. Для порівняння — на момент початку проєкту таких виробників були одиниці.

Ще одним важливим моментом Шувалов називає навчання екіпажів: "Ми зрозуміли, що тут треба вкладати дуже велику кількість ресурсів, тому що дуже складно наздогнати, вразити, врахувати погодні умови, швидкість".

Але одних тільки засобів ураження недостатньо, зазначає Андрій Шувалов, — треба ще й готувати інфраструктуру. А це і засоби зв'язку, і транспорт, і інші аспекти.

"Роботи тут дуже багато, як і в держави, так і у волонтерського середовища", — каже Шувалов.

Відповідаючи на запитання щодо дефіциту людей, яких можна задіяти, Андрій сказав, що "Фонд Притули" знає про цю проблему і шукає шляхи вирішення. Наприклад, фонд уже закупив дві роботизовані турелі, які працюють з автонаведенням, і аналізує, наскільки ефективними покажуть себе ці засоби.

Також повідомлялося, що дрони атакували два надпотужних НПЗ РФ. Атак безпілотників зазнали російські міста Волгоград і Уфа.

Раніше стало відомо, що у Феодосії дрони розбомбили російську нафтобазу. В окупованому Криму було зафіксовано більше десятка вибухів, почалася сильна пожежа.