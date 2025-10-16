Атаки "Шахедов": в "Фонде Притулы" рассказали, какое новое оружие может сбивать дроны РФ

Силам ПВО не хватает людей для защиты неба от "Шахедов" даже при наличии дронов-перехватчиков. Им на помощь могут прийти автономные турели.

В Украине несколько команд разрабатывают технологию, которая призвана частично заменить мобильно-огневые группы, но их эффективность пока под вопросом. Об этом Фокусу во время интервью рассказал Андрей Шувалов, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

По его словам, недавно фонд приобрел у разработчика турель с захватом цели и автонаведением. Сейчас волонтеры ждут отзывов от военных, чтобы понять, насколько эффективно работает средство и есть ли смысл покупать дальше.

Андрей Шувалов добавил, что в Украине несколько предприятий занимаются разработкой автономных турелей, уже даже есть готовые средства, но стоят они очень дорого — 6-7 миллионов гривен. С другой стороны, они могут облегчить людям работу и снизить вероятность ошибок.

"Мы на них смотрим и понимаем, что личного состава становится в мобильно-огневых группах мало, плюс есть человеческий фактор. А это, все-таки, ИИ-шка, которую просто надо правильно настраивать, обслуживать, и вовремя ее включать — этого будет достаточно", — подчеркнул директор.

В мае писали, что в Украине разработали зенитную турель Sky Sentinel. Она предназначена для обнаружения и уничтожения таких воздушных целей, как "Шахед" и крылатые ракеты.

В интервью Андрей Шувалов рассказал, что нужно Украине для усиления ударов по России. По его мнению, ВСУ необходимы дроны для атаки целей на расстоянии 80-200 км от линии фронта. Это поможет создать коридоры для дальнобойных беспилотников.