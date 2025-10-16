Атаки "Шахедів": у "Фонді Притули" розповіли, яка нова зброя може збивати дрони РФ

Силам ППО не вистачає людей для захисту неба від "Шахедів" навіть за наявності дронів-перехоплювачів. Їм на допомогу можуть прийти автономні турелі.

В Україні кілька команд розробляють технологію, яка покликана частково замінити мобільно-вогневі групи, але їхня ефективність поки що під питанням. Про це Фокусу під час інтерв'ю розповів Андрій Шувалов, директор "Благодійного фонду Сергія Притули".

За його словами, нещодавно фонд придбав у розробника турель із захопленням цілі та автонаведенням. Наразі волонтери чекають відгуків від військових, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працює засіб і чи є сенс купувати далі.

Андрій Шувалов додав, що в Україні кілька підприємств займаються розробкою автономних турелей, уже навіть є готові засоби, але коштують вони дуже дорого — 6-7 мільйонів гривень. З іншого боку, вони можуть полегшити людям роботу і знизити ймовірність помилок.

"Ми на них дивимося і розуміємо, що особового складу стає в мобільно-вогневих групах мало, плюс є людський фактор. А це, все-таки, ШІ-шка, яку просто треба правильно налаштовувати, обслуговувати, і вчасно її вмикати — цього буде достатньо", — наголосив директор.

У травні писали, що в Україні розробили зенітну турель Sky Sentinel. Вона призначена для виявлення і знищення таких повітряних цілей, як "Шахед" і крилаті ракети.

В інтерв'ю Андрій Шувалов розповів, що потрібно Україні для посилення ударів по Росії. На його думку, ЗСУ необхідні дрони для атаки цілей на відстані 80-200 км від лінії фронту. Це допоможе створити коридори для далекобійних безпілотників.