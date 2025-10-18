Украинский дрон Vampire вернул россиянам сняряд от "Града" и уничтожил укрепления (видео)

Бойцы корпуса "Хартия" Национальной гвардии Украины в 2025 году атаковали россиян их же снарядом от "Града". Доставил его украинский дрон Vampire.

Саперы недавно нашли ракету, которая была запущена из реактивной системы залпового огня "Град" еще в 2022 году и упала посреди поля. Детали операции рассказал командир отделения ударных беспилотников с позывным "Начальник" на видео, которое опубликовали на странице "Хартии" в Facebook.

"Начальник" попросил саперов не взрывать ракету, а позволить разобрать. Военные отсоединили боевую часть и приделали к ней "хвостовик", чтобы стабилизировать во время падения. Один такой боеприпас весит 17 килограммов, что стало рекордом для подразделения.

Вскоре бойцы обнаружили позицию ВС РФ, откуда оккупанты вели обстрелы, и решили вернуть снаряд. Они закрепили переделанную боевую часть на дроне-бомбардировщике Vampir, который донес и сбросил бомбу. В результате точной атаки укрытие россиян было уничтожено вместе с пехотой.

""Градину", которая прилетела к нам в 2022 году, мы в 2025 году вернули отправителю. Очень мощный боеприпас, я бы их таскал и таскал", — подчеркнул "Начальник". Он подчеркнул, что такой снаряд, сброшенный с дрона, гарантирует поражение врага в радиусе 10 метров.

Ранее писали, как работают дроны Vampire от компании SkyFall. Сегодня они выполняют много разных задач, включая бомбардировку, дистанционное минирование, доставку FPV-дронов. У россиян они получили прозвище "Баба Яга".

Сообщали также, что россияне используют дроны Vampire против ВСУ с июня 2025 года. Старший лейтенант с позывным "Алекс" предполагает, что оккупанты захватывают и перепрошивают украинские БПЛА или же наладили собственное производство аналогичных средств.