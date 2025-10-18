Український дрон Vampire повернув росіянам сняряд від "Града" і знищив укріплення (відео)

Бійці корпусу "Хартія" Національної гвардії України у 2025 році атакували росіян їх же снарядом від "Града". Доставив його український дрон Vampire.

Сапери нещодавно знайшли ракету, яка була запущена з реактивної системи залпового вогню "Град" ще у 2022 році та впала посеред поля. Деталі операції розповів командир відділення ударних безпілотників з позивним "Начальник" на відео, яке опублікували на сторінці "Хартії" у Facebook.

"Начальник" попросив саперів не підривати ракету, а дозволити розібрати. Військові від'єднали бойову частину і приладнали до неї "хвостовик", аби стабілізувати під час падіння. Один такий боєприпас важить 17 кілограмів, що стало рекордом для підрозділу.

Невдовзі бійці виявили позицію ЗС РФ, звідки окупанти вели обстріли, і вирішили повернути снаряд. Вони закріпили перероблену бойову частину на дроні-бомбардувальнику Vampir, який доніс і скинув бомбу. У результаті точної атаки укриття росіян було знищене разом з піхотою.

""Градину", яка прилетіла до нас у 2022 році, ми у 2025 році повернули відправнику. Дуже потужний боєприпас, я б їх тягав і тягав", — підкреслив "Начальник". Він підкреслив, що такий снаряд, скинутий з дрона, гарантує ураження ворога у радіусі 10 метрів.

Раніше писали, як працюють дрони Vampire від компанії SkyFall. Сьогодні вони виконують багато різних задач, включно з бомбардуванням, дистанційним мінуванням, доставкою FPV-дронів. У росіян вони отримали прізвисько "Баба Яга".

Повідомляли також, що росіяни використовують дрони Vampire проти ЗСУ з червня 2025 року. Старший лейтенант з позивним "Алекс" припускає, що окупанти захоплюють і перепрошивають українські БПЛА або ж налагодили власне виробництво аналогічних засобів.