Спасают пчел с помощью 3D-печати: инженеры создают экологические ульи

В Шотландии внедряют новую технологию 3D-печати для сохранения популяции диких пчел. После того, как медоносных пчел официально признали исчезающим видом, шотландская благотворительная организация взялась создавать экологические ульи для восстановления их численности.

Как сообщает Daily Mail, фонд Lacrima из Эдинбурга (Шотландия) начинает промышленное производство искусственных пчелиных ульев, напечатанных на 3D-принтере. Конструкции повторяют форму природных бревен, где насекомые обычно создают колонии.

Ульи изготавливают из пасты на основе конопляных волокон, соединенных картофельным крахмалом. Такие материалы являются полностью биоразлагаемыми и безопасными для окружающей среды. Их можно закреплять на деревьях, обеспечивая новые дома для диких популяций пчел, которые страдают от потери среды обитания.

По словам основателя и главного исполнительного директора фонда Винса Мучи, проект является реакцией на официальное признание диких медоносных пчел видом, находящимся под угрозой исчезновения.

"Печальная новость о том, что дикие пчелы официально находятся под угрозой, лишь подчеркивает, насколько срочно нужно решить эту проблему", — отметил Муча.

"Разработка наших новых ульев, напечатанных на 3D-принтере, полезна не только для пчел, но и для всего человечества", — добавил он.

Массово изготовленные ульи обеспечат дома для колоний пчел Фото: Скриншот

Организация инвестировала £50 000 (примерно 2 млн 500 тыс грн) в современный 3D-принтер на заводе в Словакии, который вскоре начнет массовый выпуск ульев. Каждое изделие высотой около 76 см, весит 10 кг и стоит £100 (примерно 5 тыс грн). Изготовление одного улья занимает около двух часов.

Цель фонда — создать миллионы таких домов, которые смогут привлечь дикие колонии пчел и стать средой для 30-50 тыс особей в каждой.

Пчелы играют ключевую роль в опылении растений, необходимых для производства продуктов питания и кормов для животных. Их исчезновение может иметь критические последствия для сельского хозяйства и глобальной продовольственной безопасности.

В Великобритании насчитывается более 250 местных видов пчел, однако их численность стремительно уменьшается из-за интенсивного земледелия, использования удобрений и пестицидов. Исследование на прошлой неделе показало, что количество видов диких пчел в Европе, которым грозит исчезновение, за последние десять лет более чем удвоилось.

Хотя традиционные деревянные ульи дешевле, в фонде Lacrima отмечают, что они приспособлены скорее для удобства пасечников, а не для естественных потребностей пчел.

Напомним, ранее экологи предупреждали, что исчезновение опылителей может вызвать продовольственный кризис в мире. Новые 3D-технологии могут стать одним из решений для сохранения экосистемы.

