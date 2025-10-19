Рятують бджіл за допомогою 3D-друку: інженери створюють екологічні вулики

У Шотландії запроваджують нову технологію 3D-друку для збереження популяції диких бджіл. Після того, як медоносних бджіл офіційно визнали видом, що зникає, шотландська благодійна організація взялася створювати екологічні вулики для відновлення їхньої чисельності.

Як повідомляє Daily Mail, фонд Lacrima з Единбурга (Шотландія) розпочинає промислове виробництво штучних бджолиних вуликів, надрукованих на 3D-принтері. Конструкції повторюють форму природних колод, де комахи зазвичай створюють колонії.

Вулики виготовляють із пасти на основі конопляних волокон, з’єднаних картопляним крохмалем. Такі матеріали є повністю біорозкладними та безпечними для довкілля. Їх можна закріплювати на деревах, забезпечуючи нові домівки для диких популяцій бджіл, які потерпають від втрати середовища існування.

За словами засновника і головного виконавчого директора фонду Вінса Мучі, проєкт є реакцією на офіційне визнання диких медоносних бджіл видом, що перебуває під загрозою зникнення.

Відео дня

"Сумна новина про те, що дикі бджоли офіційно перебувають під загрозою, лише підкреслює, наскільки терміново потрібно розв'язати цю проблему", — зазначив Муча.

"Розробка наших нових вуликів, надрукованих на 3D-принтері, корисна не лише для бджіл, а й для всього людства", — додав він.

Масово виготовлені вулики забезпечать домівки для колоній бджіл Фото: Скриншот

Організація інвестувала £50 000 (приблизно 2 млн 500 тис грн) у сучасний 3D-принтер на заводі у Словаччині, який невдовзі розпочне масовий випуск вуликів. Кожен виріб заввишки близько 76 см, важить 10 кг і коштує £100 (приблизно 5 тис грн). Виготовлення одного вулика займає близько двох годин.

Мета фонду — створити мільйони таких домівок, які зможуть привабити дикі колонії бджіл та стати середовищем для 30–50 тис особин у кожній.

Бджоли відіграють ключову роль у запиленні рослин, необхідних для виробництва продуктів харчування та кормів для тварин. Їх зникнення може мати критичні наслідки для сільського господарства і глобальної продовольчої безпеки.

У Великій Британії налічується понад 250 місцевих видів бджіл, однак їхня чисельність стрімко зменшується через інтенсивне землеробство, використання добрив та пестицидів. Дослідження минулого тижня засвідчило, що кількість видів диких бджіл у Європі, яким загрожує зникнення, за останні десять років більш ніж подвоїлася.

Хоча традиційні дерев’яні вулики дешевші, у фонді Lacrima наголошують, що вони пристосовані радше для зручності пасічників, а не для природних потреб бджіл.

Нагадаємо, раніше екологи попереджали, що зникнення запилювачів може спричинити продовольчу кризу у світі. Нові 3D-технології можуть стати одним із рішень для збереження екосистеми.

Як повідомляв Фокус, дослідники вперше підтвердили, що медоносні бджоли опинилися в уразливому становищі. Учені вперше визнали, що їхні популяції в Європі перебувають під загрозою зникнення.

Фокус також писав, що учені з Великої Британії розробили "суперпродукт", який захистить популяції бджіл від зміни клімату і втрати середовища проживання. Для бджіл було створено спеціальну харчову добавку.