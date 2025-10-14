Дикі медоносні бджоли в Європі вперше опинилися на межі зникнення: тепер офіційно

Дослідники вперше підтвердили, що медоносні бджоли опинилися в уразливому становищі. Учені вперше визнали, що їхні популяції в Європі перебувають під загрозою зникнення.

Можна припустити, що медоносні бджоли процвітають — медова індустрія зростає, а бджолярі добре піклуються про бджіл. Однак далеко не всі медоносні бджоли живуть у вуликах: по всій Європі колонії досі живуть у дикій природі, гніздячись у дуплах дерев та інших природних просторах, як їхні предки робили мільйони років тому, пише Science Alert.

Тепер в останньому оновленні Червоного списку МСОП, світової бази даних про статус збереження видів, ідеться про те, що популяції диких медоносних бджіл уперше офіційно визнано такими, що перебувають під загрозою зникнення в Євросоюзі.

Західні медоносні бджоли мають довгу історію взаємодії з людиною. Тисячі років люди утримують колонії медоносних бджіл, починаючи з часів стародавніх єгиптян, які тримали їх у примітивних вуликах для збору меду. Однак найбільший вплив на вид, на думку вчених, справило сучасне бджільництво з мобільними вуликами та комерційним запиленням.

Тому сьогодні західна медоносна бджола існує у двох формах:

керовані колонії, що утримуються у вуликах;

дикі популяції, що існують незалежно від людини.

Обидві форми належать до одного виду Apis mellifera, але їхнє життя і перспективи радикально різняться. Керовані медоносні бджоли зіткнулися з широко відомими кризами з 2000-х років, коли бджолярі по всьому світу почали помічати тривожні втрати у своїх вуликах. Відтоді вчені працюють з бджолярами, щоб з'ясувати причини й знизити смертність колоній.

Через цю подію вид загалом вважався таким, що перебуває під загрозою, але реальність насправді трохи складніша. Хоча керовані колонії дійсно продовжують зазнавати високих втрат, бджолярі активно піклуються про них, а вчені прагнуть зрозуміти причини масової загибелі. На жаль, цього не можна сказати про диких родичів, які до недавнього часу залишалися мало вивченими, особливо в Європі.

У новому дослідженні міжнародна європейська група дослідників зосередилася на вивченні медоносних бджіл, які вільно живуть у дикій природі.

Дикі популяції медоносних бджіл у Європі

У 2020 році вчені об'єднали дані незалежних дослідницьких проєктів і змогли створити глобальну ініціативу Honey Bee Watch. Її мета — краще зрозуміти, як живуть медоносні бджоли в дикій природі.

У результаті це стало частиною монументальної роботи з оновлення Європейського червоного списку бджіл, очолюваної дослідниками з Університету Монса в Бельгії. Під час цієї роботи було вивчено природоохоронний статус майже 2000 видів, багато з яких було вивчено вперше.

У 2014 році популяції диких A. mellifera в Європі було віднесено до категорії "з дефіцитом даних", оскільки складно було визначити, чи були бджоли дикими або тими, що "втекли зі штучного вулика".

Нове визначення поняття "дикий"

У новому дослідженні вчені використали інший підхід. Медоносні бджоли не є по-справжньому одомашненими, оскільки бджолярам ніколи не вдавалося повністю запобігти їхньому схрещуванню з іншими колоніями, як дикими, так і штучно вирощеними. Це означає, що генетичні відмінності між штучно вирощеними та дикими колоніями часто розмиті.

Замість того щоб провести чітку генетичну межу між дикими й одомашненими бджолами, вчені адаптували поняття "дикий" МСОП стосовно медоносних бджіл. У результаті популяції диких медоносних бджіл визначали на основі двох критеріїв:

вільно живуть без будь-якого контролю;

можуть підтримувати чисельність самостійно, не покладаючись на впровадження нових колоній.

Медоносні бджоли зникають у Європі

За словами співавтора дослідження, Арріго Моро, наукового співробітника центру з дослідження медоносних бджіл в Університеті Голуея, результати засвідчили, що в Європі найнижча щільність колоній, які вільно живуть, у світі, оскільки кількість контрольованих вуликів значно перевищує кількість диких. Ба більше, дані також вказують, що чисельність бджіл скорочується.

У поєднанні з даними про втрату середовища проживання, інвазивних паразитів, хвороби та гібридизацію, здійснювану людиною, картина стала зрозумілою: дикі медоносні бджоли справді перебувають у біді. Саме тому їхній статус у Червоному списку оновили до "видів, що зникають у Європейському союзі".

