Дикие медоносные пчелы в Европе впервые оказались на грани исчезновения: теперь официально

Исследователи впервые подтвердили, что медоносные пчелы оказались в уязвимом положении. Ученые впервые признали, что их популяции в Европе находятся под угрозой исчезновения.

Можно предположить, что медоносные пчелы процветают – медовая индустрия растет, а пчеловоды хорошо заботятся о пчелах. Однако далеко не все медоносные пчелы живут в ульях: по всей Европе колонии до сих пор живут в дикой природе, гнездясь в дуплах деревьев и других природных пространствах, как их предки делали миллионы лет назад, пишет Science Alert.

Теперь в последнем обновлении Красного списка МСОП, мировой базы данных о статусе сохранности видов, говорится, что популяции диких медоносных пчел впервые официально признаны находящимися под угрозой исчезновения в Евросоюзе.

Западные медоносные пчелы имеют долгую историю взаимодействия с человеком. Тысячи лет люди содержат колонии медоносных пчел, начиная со времен древних египтян, которые держали их в примитивных ульях для сбора меда. Однако наибольшее влияние на вид, по мнению ученых, оказало современное пчеловодство с мобильными ульями и коммерческим опылением.

Поэтому сегодня западная медоносная пчела существует в двух формах:

управляемые колонии, содержащиеся в ульях;

дикие популяции, существующие независимо от человека.

Обе формы принадлежат к одному виду Apis mellifera, но их жизнь и перспективы радикально различаются. Управляемые медоносные пчелы столкнулись с широко известными кризисами с 2000-х годов, когда пчеловоды по всему миру начали замечать тревожные потери в своих ульях. С тех пор ученые работают с пчеловодами, чтобы выяснить причины и снизить смертность колоний.

Из-за этого события вид в целом считался находящимся под угрозой, но реальность на самом деле немного сложнее. Хотя управляемые колонии действительно продолжают нести высокие потери, пчеловоды активно заботятся о них, а ученые стремятся понять причины массовой гибели. Увы, этого нельзя сказать о диких сородичах, которые до недавнего времени оставались мало изученными, особенно в Европе.

В новом исследовании международная европейская группа исследователей сосредоточилась на изучении медоносных пчел, свободно живущих в дикой природе.

Дикие популяции медоносных пчел в Европе

В 2020 году ученые объединили данные независимых исследовательских проектов и смогли создать глобальную инициативу Honey Bee Watch. Ее цель — лучше понять, как живут медоносные пчелы в дикой природе.

В результате это стало частью монументальной работы по обновлению Европейского красного списка пчел, возглавляемой исследователями из Университета Монса в Бельгии. В ходе этой работы был изучен природоохранный статус почти 2000 видов, многие из которых были изучены впервые.

В 2014 году популяции диких A. mellifera в Европе были отнесены к категории "с дефицитом данных", поскольку сложно было определить, являлись ли пчелы дикими или "сбежавшими из искусственного улья".

Новое определение понятия "дикий"

В новом исследовании ученые использовали другой подход. Медоносные пчелы не являются по-настоящему одомашненными, поскольку пчеловодам никогда не удавалось полностью предотвратить их скрещивание с другими колониями, как дикими, так и искусственно выращенными. Это означает, что генетические различия между искусственно выращенными и дикими колониями часто размыты.

Вместо того чтобы провести четкую генетическую границу между дикими и одомашненными пчелами, ученые адаптировали понятие "дикий" МСОП применительно к медоносным пчелам. В результате популяции диких медоносных пчел определялись на основе двух критериев:

свободно живут без какого-либо контроля;

могут поддерживать численность самостоятельно, не полагаясь на внедрение новых колоний.

Медоносные пчелы исчезают в Европе

По словам соавтора исследования, Арриго Моро, научного сотрудника центр по исследованию медоносных пчел Голуэя в Университете Голуэя, результаты показали, что в Европе самая низкая плотность свободно живущих колоний в мире, поскольку количество контролируемых ульев значительно превышает количество диких. Более того, данные также указывают, что численность пчел сокращается.

В сочетании с данными о потере среды обитания, инвазивных паразитах, болезнях и гибридизации, осуществляемой человеком, картина стала ясной: дикие медоносные пчелы действительно находятся в беде. Именно поэтому их статус в Красном списке обновили до "исчезающих видов в Европейском союзе".

