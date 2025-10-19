Хакеры РФ взломали 8 баз Британии: похищены данные объекта, вероятно с ядерными бомбами

В Великобритании расследуют масштабную кибератаку, в результате которой российские хакеры похитили секретные данные с восьми военных баз. Среди пострадавших — авиабаза Лейкенхит (Саффолк), где расположены истребители F-35 ВВС США и вероятно хранятся ядерные бомбы.

Как сообщает Daily Mirror, российская группа хакеров, которую связывают с Владимиром Путиным, осуществила взлом систем Министерства обороны Великобритании. В результате атаки злоумышленники получили доступ к внутренним документам, спискам персонала, электронным адресам и другой служебной информации, которую впоследствии опубликовали в даркнете.

По предварительным данным, хакеры проникли в систему через компанию-подрядчика Dodd Group, обслуживающую военные объекты. В британском Минобороны назвали инцидент "катастрофическим", поскольку злоумышленники смогли обойти многоуровневую киберзащиту и получить доступ к данным, касающимся безопасности нескольких баз.

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт утечки и сообщило о начале официального расследования. По словам представителя ведомства, "правительство применяет решительные и проактивные меры для нейтрализации киберугроз, которые могут представлять риск для национальных интересов". Он добавил, что подробности инцидента не разглашаются из соображений безопасности.

Среди объектов, на которые была осуществлена кибератака, — авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк. Именно там расположены американские истребители-невидимки F-35 и, по сообщениям британских СМИ, могут храниться ядерные боеприпасы.

Кибератака произошла после предупреждения Национального центра кибербезопасности, который недавно зафиксировал рекордное количество попыток взлома государственных систем — 204 инцидента за год до сентября. По данным MailOnline, к атаке может быть причастна российская группа Lynx, которая уже фигурировала в аналогичных расследованиях.

Персональные данные военнослужащих и ветеранов, включая имена, банковские реквизиты и адреса, могли попасть в руки злоумышленников. В системе учета заработной платы находилась информация о примерно 272 тысячах военных, что делает утечку одной из крупнейших в истории британского оборонного ведомства.

