Хакери РФ зламали 8 баз Британії: викрадено дані об'єкта, ймовірно з ядерними бомбами

У Великій Британії розслідують масштабну кібератаку, у результаті якої російські хакери викрали секретні дані з восьми військових баз. Серед постраждалих — авіабаза Лейкенхіт (Саффолк), де розташовані винищувачі F-35 ВПС США та ймовірно зберігаються ядерні бомби.

Як повідомляє Daily Mirror, російська група хакерів, яку пов’язують із Володимиром Путіним, здійснила злом систем Міністерства оборони Великої Британії. Унаслідок атаки зловмисники отримали доступ до внутрішніх документів, списків персоналу, електронних адрес та іншої службової інформації, яку згодом опублікували в даркнеті.

За попередніми даними, хакери проникли до системи через компанію-підрядника Dodd Group, що обслуговує військові об’єкти. У британському Міноборони назвали інцидент "катастрофічним", оскільки зловмисники змогли обійти багаторівневий кіберзахист і отримати доступ до даних, що стосуються безпеки кількох баз.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило факт витоку та повідомило про початок офіційного розслідування. За словами речника відомства, «уряд застосовує рішучі та проактивні заходи для нейтралізації кіберзагроз, які можуть становити ризик для національних інтересів». Він додав, що подробиці інциденту не розголошуються з міркувань безпеки.

Серед об’єктів, на які було здійснено кібератаку, — авіабаза Лейкенхіт у графстві Саффолк. Саме там розташовані американські винищувачі-невидимки F-35 і, за повідомленнями британських ЗМІ, можуть зберігатися ядерні боєприпаси.

Кібератака сталася після попередження Національного центру кібербезпеки, який нещодавно зафіксував рекордну кількість спроб зламу державних систем — 204 інциденти за рік до вересня. За даними MailOnline, до атаки може бути причетна російська група Lynx, яка вже фігурувала в аналогічних розслідуваннях.

Персональні дані військовослужбовців і ветеранів, включаючи імена, банківські реквізити та адреси, могли потрапити до рук зловмисників. У системі обліку заробітної плати перебувала інформація про приблизно 272 тисячі військових, що робить витік одним із найбільших в історії британського оборонного відомства.

