iPhone 18 ждет полный провал: аналитик сообщил о серьезных проблемах популярных смартфонов

Новую линейку iPhone 17 уже не раз критиковали – то за сложности с обновлением iOS, то за недостаточный функционал. А теперь к этим претензиям может добавиться еще одна, и с серьезными проблемами может столкнуться уже и будущий iPhone 18.

Apple по-прежнему отстает от конкурентов в том, что касается искусственного интеллекта, пишет phonearena.com. Если ситуация с Apple Intelligence срочно не улучшится, это будет означать провал iPhone.

Издание ссылается на мнение эксперта Марка Гурмана, который утверждает, что ИИ уже скоро выйдет в приоритеты для пользователей.

Как отмечает издание, пока что функции ИИ на смартфонах лишь условно полезны, но при этом очень навязчивы. Однако совершенствуются они впечатляюще быстро. И ситуация играет не в пользу Apple: пока Apple Intelligence никак не может выйти на приличный уровень, платформа Google Gemini, которая используется на флагманских смартфонах Samsung, уже вовсю процветает.

Відео дня

Если Марк Гурман прав и инструменты ИИ действительно станут намного более важными, то и нынешняя серия iPhone 17, и будущая iPhone 18 окажутся в не самом приятном положении. Впрочем, пока что пользователей не так уж волнует Apple Intelligence, так что надежда на улучшение все-таки есть.

Напомним, ранее люли жаловались на новый iPhone 17, так как яркая оранжевая модель Pro Max начала неожиданно менять цвет и превращаться в розовую.

К тому же, пользователи публиковали жалобы на iPhone 17 Pro Max и по другому поводу. Тогда речь шла о проблемах со звуком: во время воспроизведения музыки звук на смартфоне был слишком тихим, и вдобавок к этому отмечались еще и странные шумы.