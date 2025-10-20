iPhone 18 чекає повний провал: аналітик повідомив про серйозні проблеми популярних смартфонів

Нову лінійку iPhone 17 вже не раз критикували — то за складнощі з оновленням iOS, то за недостатній функціонал. А тепер до цих претензій може додатися ще одна, і з серйозними проблемами може зіткнутися вже і майбутній iPhone 18.

Apple, як і раніше, відстає від конкурентів у тому, що стосується штучного інтелекту, пише phonearena.com. Якщо ситуація з Apple Intelligence терміново не покращиться, це означатиме провал iPhone.

Видання посилається на думку експерта Марка Гурмана, який стверджує, що АІ вже незабаром вийде в пріоритети для користувачів.

Як зазначає видання, поки що функції ШІ на смартфонах лише умовно корисні, але при цьому дуже нав'язливі. Однак удосконалюються вони вражаюче швидко. І ситуація грає не на користь Apple: поки Apple Intelligence ніяк не може вийти на пристойний рівень, платформа Google Gemini, яка використовується на флагманських смартфонах Samsung, вже щосили процвітає.

Відео дня

Якщо Марк Гурман має рацію і інструменти ШІ дійсно стануть набагато важливішими, то і нинішня серія iPhone 17, і майбутня iPhone 18 опиняться в не дуже приємному становищі. Втім, поки що користувачів не так вже й хвилює Apple Intelligence, тож надія на поліпшення все-таки є.

Нагадаємо, раніше люди скаржилися на новий iPhone 17, оскільки яскрава помаранчева модель Pro Max почала несподівано змінювати колір і перетворюватися на рожеву.

До того ж, користувачі публікували скарги на iPhone 17 Pro Max і з іншого приводу. Тоді йшлося про проблеми зі звуком: під час відтворення музики звук на смартфоні був занадто тихим, і на додачу до цього відзначалися ще й дивні шуми.