Мессенджер WhatsApp вводит лимит на сообщения: сколько месседжей вы сможете отправить

WhatsApp считается одним из самых популярных современных мессенджером. Но даже лидерский статус не защищает от уязвимостей – например, от большого количества спама.

Мессенджер решил бороться со спамерами довольно своеобразно – в WhatsApp скоро появятся лимиты на количество сообщений, оставшихся без ответа, пишет androidpolice.com. Это означает, что будет ограничено количество сообщений, которые отдельные пользователи и компании могут отправлять без получения ответа.

WhatsApp уточняет, что в новом "месячном лимите" будут учитываться сообщения, отправленные теми, кто не внесен в список ваших контактов. Если сообщения будут приходить от сохраненных контактов, то их ограничения касаться не будут. Под ограничения также не попадут сообщения от человека, с которым вы общаетесь, не сохранив его в контактах, если собеседник вам отвечает. То есть лимит затронет только сообщения, ответа на которые так и не последовало.

Правда, пока что новые ограничения еще не действуют. WhatsApp сообщает, что тестирование начнется в нескольких странах "в ближайшие недели". Сколько будет составлять ежемесячный лимит – тоже неясно, поскольку тестировать собираются разные форматы таких лимитов.

Если частное лицо или компания вот-вот превысит свой "лимит спама", приложение выведет на экран соответствующее предупреждение.

