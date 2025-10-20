Месенджер WhatsApp вводить ліміт на повідомлення: скільки меседжів ви зможете відправити

WhatsApp вважається одним із найпопулярніших сучасних месенджерів. Але навіть лідерський статус не захищає від уразливостей — наприклад, від великої кількості спаму.

Месенджер вирішив боротися зі спамерами досить своєрідно — у WhatsApp незабаром з'являться ліміти на кількість повідомлень, що залишилися без відповіді, пише androidpolice.com. Це означає, що буде обмежено кількість повідомлень, які окремі користувачі та компанії можуть відправляти без отримання відповіді.

WhatsApp уточнює, що в новому "місячному ліміті" враховуватимуть повідомлення, надіслані тими, хто не внесений до списку ваших контактів. Якщо повідомлення надходитимуть від збережених контактів, то їх обмеження не стосуватимуться. Під обмеження також не потраплять повідомлення від людини, з якою ви спілкуєтеся, не зберігши її в контактах, якщо співрозмовник вам відповідає. Тобто ліміт торкнеться тільки повідомлень, відповіді на які так і не надійшло.

Щоправда, поки що нові обмеження ще не діють. WhatsApp повідомляє, що тестування розпочнеться в кількох країнах "найближчими тижнями". Скільки становитиме щомісячний ліміт — теж неясно, оскільки тестувати збираються різні формати таких лімітів.

Якщо приватна особа або компанія ось-ось перевищить свій "ліміт спаму", додаток виведе на екран відповідне попередження.

Також повідомлялося, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу доволі проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника (так це працює, зокрема, і в WhatApp).

