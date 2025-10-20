Украина получит быстрый интернет до 500 Тбит/с: систему Kardesa проложат через Черное море

Vodafone Group вместе с украинским подразделением компании Vodafone Украина собирается проложить по дну Черного моря кабельную систему Kardesa для доступа к Интернету в обход России.

Она соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию, а также станет частью цифрового коридора между Европой и Азией. Подробности Министерство цифровой трансформации Украины сообщило на официальном сайте.

Kardesa обеспечит пропускную способность до 500 Тбит/с, что позволит обрабатывать объем трафика от 5G, систем искусственного интеллекта и потоковых сервисов. Стоимость проекта оценивается более чем в 100 млн евро.

Первый участок начнут строить в Болгарии в 2027 году, украинскую часть системы планируют прокладывать только в международно признанных безопасных зонах. Kardesa должна обеспечить независимое соединение между странами, имеющими выход к Черному морю, и уменьшить зависимость от маршрутов, проходящих через Россию.

Відео дня

Для Украины система очень важна, поскольку обеспечит цифровой суверенитет и повысит безопасность для украинской связи. Украина станет ключевым транзитным звеном между Европой и Азией, что повлечет за собой развитие инфраструктуры, например, строительство дата-центров и узлов обмена трафиком, поток инвестиций, создание новых рабочих мест.

Ранее писали, что в Украине могут отключать мобильный интернет для борьбы с БПЛА из России. Как объяснили в Генштабе ВСУ, оккупанты используют украинские сети для наведения и управления беспилотниками.

Тем временем, Huawei показала возможности нового стандарта Wi-Fi 7 Advanced. Он обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с и сделает Wi-Fi роутеры "умнее".