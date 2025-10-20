Україна отримає швидкий інтернет до 500 Тбіт/с: систему Kardesa прокладуть через Чорне море

Vodafone Group разом з українським підрозділом компанії Vodafone Україна збирається прокласти дном Чорного моря кабельну систему Kardesa для доступу до Інтернету в обхід Росії.

Вона з'єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію, а також стане частиною цифрового коридору між Європою та Азією. Подробиці Міністерство цифрової трансформації України повідомило на офіційному сайті.

Kardesa забезпечить пропускну здатність до 500 Тбіт/с, що дасть змогу обробляти обсяг трафіку від 5G, систем штучного інтелекту і потокових сервісів. Вартість проєкту оцінюється більш ніж у 100 млн євро.

Першу ділянку почнуть будувати в Болгарії 2027 року, українську частину системи планують прокладати тільки в міжнародно визнаних безпечних зонах. Kardesa має забезпечити незалежне з'єднання між країнами, що мають вихід до Чорного моря, і зменшити залежність від маршрутів, що проходять через Росію.

Відео дня

Для України система дуже важлива, оскільки забезпечить цифровий суверенітет і підвищить безпеку для українського зв'язку. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією, що спричинить розвиток інфраструктури, наприклад, будівництво дата-центрів і вузлів обміну трафіком, потік інвестицій, створення нових робочих місць.

Раніше писали, що в Україні можуть відключати мобільний інтернет для боротьби з БПЛА з Росії. Як пояснили в Генштабі ЗСУ, окупанти використовують українські мережі для наведення та управління безпілотниками.

Тим часом, Huawei показала можливості нового стандарту Wi-Fi 7 Advanced. Він забезпечить швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с і зробить Wi-Fi роутери "розумнішими".