Ограничения Китая могут изменить мировой рынок батарей: что будет с ценами и есть ли выход

Новые ограничения Китая на экспорт материалов и технологий для литиевых аккумуляторов вынудили производителей перестраивать поставки, что может вызвать скачок цен.

Лидеры отрасли в Индии рассматривают это событие и как проблему, и как возможность снизить зависимость от китайской экономики. Об этом пишет издание PV Magazine.

Новые правила Китая, вступающие в силу 8 ноября 2025 года, распространяются на экспорт высокопроизводительных литий-ионных аккумуляторов, катодных материалов, анодных материалов на основе графита и связанных с ними производственных технологий. Правительство страны стремится усилить меры национальной безопасности, поскольку эти технологии имеют критическое значение для разных сфер, в том числе обороны.

По мнению Анкура Хайтана, управляющий директор и генеральный директор компании Advanced Carbons Company (TACC Ltd), новые меры являются решающим моментом для цепочки поставок. Ограничения могут привести к кратковременным скачкам цен на материалы для аккумуляторов и повлиять на производителей автомобилей, которые зависимы от импорта из Китая. С другой стороны, это ускоряет перемены в мировых поставках, которые назрели уже давно.

"В ближайшей перспективе сокращение китайского экспорта может привести к росту мировой стоимости компонентов аккумуляторов, которая стала опасно низкой, что привело к жесткой конкуренции, особенно со стороны новых китайских игроков. Но в долгосрочной перспективе это будет стимулировать производство за пределами Китая", — объяснил он.

Индия во многом зависит от китайских технологий хранения энергии, но может диверсифицироваться и стать одним из крупнейших игроков на рынке благодаря низким затратам и большими производственными мощностями. Это сильные стороны Китая, и пока с ним тяжело конкурировать.

Кроме того, многие компании сосредоточились не только на выгоде, но и на разработке инновационных технологий. Например, компания TACC имеет более чем 59-летний опыт работы с графитом и углеродом и уже инвестирует в графитовые анодные материалы для мировой промышленности.

