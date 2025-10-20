Обмеження Китаю можуть змінити світовий ринок батарей: що буде з цінами і чи є вихід

Нові обмеження Китаю на експорт матеріалів і технологій для літієвих акумуляторів змусили виробників перебудовувати поставки, що може спричинити стрибок цін.

Лідери галузі в Індії розглядають цю подію і як проблему, і як можливість знизити залежність від китайської економіки. Про це пише видання PV Magazine.

Нові правила Китаю, що набувають чинності 8 листопада 2025 року, поширюються на експорт високопродуктивних літій-іонних акумуляторів, катодних матеріалів, анодних матеріалів на основі графіту і пов'язаних з ними виробничих технологій. Уряд країни прагне посилити заходи національної безпеки, оскільки ці технології мають критичне значення для різних сфер, зокрема оборони.

На думку Анкура Хайтана, керуючий директор і генеральний директор компанії Advanced Carbons Company (TACC Ltd), нові заходи є вирішальним моментом для ланцюжка поставок. Обмеження можуть призвести до короткочасних стрибків цін на матеріали для акумуляторів і вплинути на виробників автомобілів, які залежні від імпорту з Китаю. З іншого боку, це прискорює зміни у світових поставках, які назріли вже давно.

"У найближчій перспективі скорочення китайського експорту може призвести до зростання світової вартості компонентів акумуляторів, яка стала небезпечно низькою, що призвело до жорсткої конкуренції, особливо з боку нових китайських гравців. Але в довгостроковій перспективі це стимулюватиме виробництво за межами Китаю", — пояснив він.

Індія багато в чому залежить від китайських технологій зберігання енергії, але може диверсифікуватись і стати одним з найбільших гравців на ринку завдяки низьким витратам і великим виробничим потужностям. Це сильні сторони Китаю, і поки що з ним важко конкурувати.

Крім того, багато компаній зосередилися не тільки на вигоді, а й на розробці інноваційних технологій. Наприклад, компанія TACC має більш ніж 59-річний досвід роботи з графітом і вуглецем і вже інвестує в графітові анодні матеріали для світової промисловості.

