Лучше отключите эти функции iPhone: они раздражают и совсем бесполезны

iPhone – это, конечно, премиальные телефоны, но от неверных решений не застрахованы даже флагманские гаджеты. Некоторые функции Apple настолько бесполезны, что хочется сразу их отключить, – и, к счастью, это действительно можно сделать.

Каждый релиз iOS вызывает бурную дискуссию и много эмоций – не всегда позитивных, отмечает slashgear.com. Есть в функционале Apple и такое, что вызывает раздражение. Например, автокоррекция, которая даже стала базой для многочисленных интернет-мемов.

Если вы не хотите, чтобы ваш смартфон проявлял самодеятельность, исправляя написанное вами, лучше отключите эту навязчивую функцию. Просто зайдите в "Настройки", нажмите "Основные" > "Клавиатура" и переставьте переключатель рядом с "Автокоррекцией".

Liquid Glass

Это как раз пример новинки, которая никого не оставляет равнодушным. Один от нее без ума, другие – ненавидят, и, как иронично отмечает издание, это вполне в духе Apple: эффектное название, неясная цель, мгновенный резонанс по всему интернету.

Если вам все-таки не по душе прозрачный интерфейс, то перейдите в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Экран и размер текста" и включите опцию "Понижение прозрачности".

Циклическое видео

Часто пользователи предпочитают отключить эту функцию просто потому, что она их раздражает. Не всем нравится стиль коротких видео в Instagram, и если вы в числе таких людей, – перейдите в "Настройки" > "Приложения" > "Фотографии", прокрутите вниз и выключите переключатель "Циклическое видео".

Случайные скриншоты

Тот случай, когда, кажется, все пользователи едины. Эта функция однозначно попадает в список ненавистных, ведь скриншоты на iPhone делаются при одновременном нажатии кнопок блокировки и увеличения громкости. Эти кнопки расположены параллельно, поэтому, когда человек держит телефон в руке и пытается его заблокировать, вместо этого получается скриншот. Чтобы от этого избавиться хотя бы частично, зайдите в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Касание" > "Нажатие сзади" (там можно настроить двойное или тройное нажатие для создания скриншота).

Правда, это не совсем решает проблему по умолчанию и не сработает, если на телефоне толстый чехол.

Ограниченная настройка громкости

Эта функция просто неудобная, так как вам может быть нужен разный уровень звука для разных случаев – например, для сигнала будильника и рингтона. На iPhone с этим сложно, ведь все настройки громкости взаимосвязаны: делаете тише звонок – ставится тише и будильник, и так далее.

Пока что этим можно управлять только так: "Настройки" > "Звуки и тактильные сигналы" (отключить переключатель «Изменение кнопками»).

