Краще вимкніть ці функції iPhone: вони дратують і зовсім не приносять користі

iPhone — це, звісно, преміальні телефони, але від неправильних рішень не застраховані навіть флагманські гаджети. Деякі функції Apple настільки непотрібні, що хочеться одразу їх відключити, — і, на щастя, це дійсно можна зробити.

Кожен реліз iOS викликає бурхливу дискусію і багато емоцій — не завжди позитивних, зазначає slashgear.com. Є у функціоналі Apple і таке, що викликає роздратування. Наприклад, автокорекція, яка навіть стала базою для численних інтернет-мемів.

Якщо ви не хочете, щоб ваш смартфон проявляв самодіяльність, виправляючи написане вами, краще вимкніть цю нав'язливу функцію. Просто зайдіть у "Налаштування", натисніть "Основні" > "Клавіатура" і переставте перемикач поруч з "Автокорекцією".

Рідке скло

Це якраз приклад новинки, яка нікого не залишає байдужим. Один від неї в захваті, інші — ненавидять, і, як іронічно зазначає видання, це цілком у дусі Apple: ефектна назва, неясна мета, миттєвий резонанс по всьому інтернету.

Відео дня

Якщо вам усе-таки не до душі прозорий інтерфейс, то перейдіть до "Налаштувань" > "Універсальний доступ" > "Екран і розмір тексту" і ввімкніть опцію "Зниження прозорості".

Циклічне відео

Часто користувачі вважають за краще відключити цю функцію просто тому, що вона їх дратує. Не всім подобається стиль коротких відео в Instagram, і якщо ви серед таких людей, — перейдіть у "Налаштування" > "Додатки" > "Фотографії", прокрутіть униз і вимкніть перемикач "Циклічне відео".

Випадкові скріншоти

Той випадок, коли, здається, всі користувачі єдині. Ця функція однозначно потрапляє до списку ненависних, адже скріншоти на iPhone робляться під час одночасного натискання кнопок блокування та збільшення гучності. Ці кнопки розташовані паралельно, тому, коли людина тримає телефон у руці і намагається його заблокувати, замість цього виходить скріншот. Щоб цього позбутися хоча б частково, зайдіть у "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Торкання" > "Натискання ззаду" (там можна налаштувати подвійне або потрійне натискання для створення скріншота).

Щоправда, це не зовсім вирішує проблему за замовчуванням і не спрацює, якщо на телефоні товстий чохол.

Обмежене налаштування гучності

Ця функція просто незручна, оскільки вам може бути потрібен різний рівень звуку для різних випадків — наприклад, для сигналу будильника і рингтона. На iPhone з цим складно, адже всі налаштування гучності взаємопов'язані: робите тихіше дзвінок — ставите тихіше і будильник, і так далі.

Поки що цим можна керувати тільки так: "Налаштування" > "Звуки і тактильні сигнали" (відключити перемикач "Зміна кнопками").

Також повідомлялося, як очистити історію пошуку на iPhone і розібратися в оновленому інтерфейсі iOS 26, який може бути не одразу зрозумілий.