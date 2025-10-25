Поддержите нас UA
Купить хороший смартфон и сэкономить: названы лучшие бюджетные модели 2025 года (фото)

лучшие дешевые телефоны 2025 iPhone Pixel
Смартфон Google Pixel 9a | Фото: phonearena.com

Задача найти хороший смартфон по доступной цене – одна из самых актуальных сегодня. Бывает и так, что разрекламированные новинки просто не стоят своих денег.

Не всегда "самый новый" и "самый дорогой" означает лучший, подчеркивает techradar.com. Издание предлагает свой список телефонов-фаворитов в трех основных категориях – лучший бюджетный iPhone, лучший недорогой Android и лучший доступный вариант в целом.

CMF Phone 2 Pro от Nothing

Эту модель признали лучшим дешевым телефоном вообще. Телефон был выпущен в мае 2025 года и сразу привлек внимание своим необычным дизайном.

лучший бюджетный смартфон 2025
Смартфон CMF Phone 2 Pro
Фото: The Sun

Но дело не только в интересном внешнем виде. Пользователи хвалят фирменную NothingOS со стильным минималистичным интерфейсом. К тому же, CMF Phone 2 Pro – очень выносливый смартфон: во время тестов он проработал более 16 часов, а в реальных условиях может продержаться и целый день. Цена в Украине варьируется я от 9 до 13 тыс. грн. 

Apple iPhone 16

Победитель в категории «Лучший дешевый iPhone». Дешевый, это, конечно, условно применительно к гаджетам Apple – заплатить придется от 30 до 40 тыс. грн. Но зато это именно полноценный iPhone, без компромиссов, на которые идет более бюджетная модель 16e.

iPhone 16 лучший бюджетный iPhone
Смартфон Apple iPhone 16
Фото: Gizmodo

iPhone 16 оснащен удобными магнитами MagSafe и отличными камерами. Тут их две: широкоугольная и сверхширокоугольная, причем у широкоугольной разрешение целых 48 МП. Так что это еще и подходящий вариант для тех, кто увлекается мобильной фотографией.

Google Pixel 9a

Лучший бюджетный смартфон на базе Android. За свою цену (18-23 тыс. грн) он предлагает превосходные камеры (ими как раз и славятся смартфоны Pixel), а также по-настоящему полезные инструменты искусственного интеллекта.

Pixel 9a лучший Android-смартфон
Смартфон Google Pixel 9a
Фото: The Guardian

Google обещает этому смартфону целых семь лет крупных обновлений Android и системы безопасности.

Ранее стало известно, какие бюджетные телефоны можно купить прямо сейчас. Тогда в списке оказались Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G и тот самый CMF Phone 2 Pro.