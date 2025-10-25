Купить хороший смартфон и сэкономить: названы лучшие бюджетные модели 2025 года (фото)

Задача найти хороший смартфон по доступной цене – одна из самых актуальных сегодня. Бывает и так, что разрекламированные новинки просто не стоят своих денег.

Не всегда "самый новый" и "самый дорогой" означает лучший, подчеркивает techradar.com. Издание предлагает свой список телефонов-фаворитов в трех основных категориях – лучший бюджетный iPhone, лучший недорогой Android и лучший доступный вариант в целом.

CMF Phone 2 Pro от Nothing

Эту модель признали лучшим дешевым телефоном вообще. Телефон был выпущен в мае 2025 года и сразу привлек внимание своим необычным дизайном.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Но дело не только в интересном внешнем виде. Пользователи хвалят фирменную NothingOS со стильным минималистичным интерфейсом. К тому же, CMF Phone 2 Pro – очень выносливый смартфон: во время тестов он проработал более 16 часов, а в реальных условиях может продержаться и целый день. Цена в Украине варьируется я от 9 до 13 тыс. грн.

Apple iPhone 16

Победитель в категории «Лучший дешевый iPhone». Дешевый, это, конечно, условно применительно к гаджетам Apple – заплатить придется от 30 до 40 тыс. грн. Но зато это именно полноценный iPhone, без компромиссов, на которые идет более бюджетная модель 16e.

Смартфон Apple iPhone 16 Фото: Gizmodo

iPhone 16 оснащен удобными магнитами MagSafe и отличными камерами. Тут их две: широкоугольная и сверхширокоугольная, причем у широкоугольной разрешение целых 48 МП. Так что это еще и подходящий вариант для тех, кто увлекается мобильной фотографией.

Google Pixel 9a

Лучший бюджетный смартфон на базе Android. За свою цену (18-23 тыс. грн) он предлагает превосходные камеры (ими как раз и славятся смартфоны Pixel), а также по-настоящему полезные инструменты искусственного интеллекта.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Google обещает этому смартфону целых семь лет крупных обновлений Android и системы безопасности.

Ранее стало известно, какие бюджетные телефоны можно купить прямо сейчас. Тогда в списке оказались Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G и тот самый CMF Phone 2 Pro.