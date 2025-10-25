Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Купити хороший смартфон і заощадити: названо найкращі бюджетні моделі 2025 року (фото)

найкращі дешеві телефони 2025 року iPhone Pixel
Смартфон Google Pixel 9a | Фото: phonearena.com

Завдання знайти хороший смартфон за доступною ціною — одне з найактуальніших сьогодні. Буває й так, що розрекламовані новинки просто не варті своїх грошей.

Не завжди "найновіший" і "найдорожчий" означає найкращий, підкреслює techradar.com. Видання пропонує свій список телефонів-фаворитів у трьох основних категоріях — найкращий бюджетний iPhone, найкращий недорогий Android і найкращий доступний варіант загалом.

CMF Phone 2 Pro від Nothing

Цю модель визнали найкращим дешевим телефоном взагалі. Телефон був випущений у травні 2025 року і одразу привернув увагу своїм незвичайним дизайном.

найкращий бюджетний смартфон 2025 року
Смартфон CMF Phone 2 Pro
Фото: The Sun

Але справа не тільки в цікавому зовнішньому вигляді. Користувачі хвалять фірмову NothingOS зі стильним мінімалістичним інтерфейсом. До того ж, CMF Phone 2 Pro — дуже витривалий смартфон: під час тестів він пропрацював понад 16 годин, а в реальних умовах може протриматися і цілий день. Ціна в Україні варіюється від 9 до 13 тис. грн.

Відео дня

Apple iPhone 16

Переможець у категорії "Найкращий дешевий iPhone". Дешевий, це, звичайно, умовно стосовно гаджетів Apple — заплатити доведеться від 30 до 40 тис. грн. Але зате це саме повноцінний iPhone, без компромісів, на які йде більш бюджетна модель 16e.

iPhone 16 найкращий бюджетний iPhone
Смартфон Apple iPhone 16
Фото: Антарктида

iPhone 16 оснащений зручними магнітами MagSafe і відмінними камерами. Тут їх дві: ширококутна і надширококутна, причому у ширококутної роздільна здатність цілих 48 МП. Так що це ще й підходящий варіант для тих, хто захоплюється мобільною фотографією.

Google Pixel 9a

Найкращий бюджетний смартфон на базі Android. За свою ціну (18-23 тис. грн) він пропонує чудові камери (ними якраз і славляться смартфони Pixel), а також по-справжньому корисні інструменти штучного інтелекту.

Pixel 9a найкращий Android-смартфон
Смартфон Google Pixel 9a
Фото: The Guardian

Google обіцяє цьому смартфону цілих сім років великих оновлень Android і системи безпеки.

Раніше стало відомо, які бюджетні телефони можна купити просто зараз. Тоді в списку опинилися Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G і той самий CMF Phone 2 Pro.