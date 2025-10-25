Купити хороший смартфон і заощадити: названо найкращі бюджетні моделі 2025 року (фото)

Завдання знайти хороший смартфон за доступною ціною — одне з найактуальніших сьогодні. Буває й так, що розрекламовані новинки просто не варті своїх грошей.

Не завжди "найновіший" і "найдорожчий" означає найкращий, підкреслює techradar.com. Видання пропонує свій список телефонів-фаворитів у трьох основних категоріях — найкращий бюджетний iPhone, найкращий недорогий Android і найкращий доступний варіант загалом.

CMF Phone 2 Pro від Nothing

Цю модель визнали найкращим дешевим телефоном взагалі. Телефон був випущений у травні 2025 року і одразу привернув увагу своїм незвичайним дизайном.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Але справа не тільки в цікавому зовнішньому вигляді. Користувачі хвалять фірмову NothingOS зі стильним мінімалістичним інтерфейсом. До того ж, CMF Phone 2 Pro — дуже витривалий смартфон: під час тестів він пропрацював понад 16 годин, а в реальних умовах може протриматися і цілий день. Ціна в Україні варіюється від 9 до 13 тис. грн.

Apple iPhone 16

Переможець у категорії "Найкращий дешевий iPhone". Дешевий, це, звичайно, умовно стосовно гаджетів Apple — заплатити доведеться від 30 до 40 тис. грн. Але зате це саме повноцінний iPhone, без компромісів, на які йде більш бюджетна модель 16e.

Смартфон Apple iPhone 16 Фото: Антарктида

iPhone 16 оснащений зручними магнітами MagSafe і відмінними камерами. Тут їх дві: ширококутна і надширококутна, причому у ширококутної роздільна здатність цілих 48 МП. Так що це ще й підходящий варіант для тих, хто захоплюється мобільною фотографією.

Google Pixel 9a

Найкращий бюджетний смартфон на базі Android. За свою ціну (18-23 тис. грн) він пропонує чудові камери (ними якраз і славляться смартфони Pixel), а також по-справжньому корисні інструменти штучного інтелекту.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: The Guardian

Google обіцяє цьому смартфону цілих сім років великих оновлень Android і системи безпеки.

Раніше стало відомо, які бюджетні телефони можна купити просто зараз. Тоді в списку опинилися Samsung Galaxy A25 5G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G і той самий CMF Phone 2 Pro.