Россияне придумали еще один способ залезть в чужие смартфоны: в ЦПД предупредили о "новом" Telegram

В Telegram появилась реклама неофициальной "альтернативы" Telega, которая якобы обещает пользователям меньше ограничений. Однако специалисты обратили внимания на "начинку" приложения, которая связывает его с VK, а в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупредили о слежке.

В России продвигают неофициальный клиент мессенджера Telegram, который называется Telega. Его продвигают как способ обходить блокировку звонков, но на самом деле речь идет о приложении, полностью подконтрольном Кремлю и интегрированном в систему государственного цифрового контроля РФ. Об этом 21 октября предупредили в ЦПД.

IT-специалисты установили, что Telega работает на инфраструктуре VK и госмессенджера MAX. Это позволяет россиянам цензурировать каналы, отслеживать переписку и собирать персональные данные пользователей. В частности, речь идет об IP-адресах, номерах телефонов, времени сессий, метаданных звонков и тому подобное.

Кроме того, в коде приложения нашли служебный API-ключ VK и функцию "черного списка" каналов, которая активируется дистанционно. Это свидетельствует об очередном инструменте цензуры и слежки за гражданами, разработанном в РФ.

"Фактически российское государство нашло способ обманом проникнуть в смартфоны своих граждан под видом "обхода цензуры". РФ шаг за шагом выстраивает "цифровой концлагерь", где даже попытка сохранить приватность может стать ловушкой", — отметили в ЦПД.

Приложение Telega: что о нем известно

В российском СМИ "Агентство" подтверждали, что в Telegram начали рекламировать новый клиент Telega. Его продвигают с помощью обещаний по обходу блокировок в России и позиционируют как альтернативу официальному Telegram. Пользователям обещают "работу без ограничений" и возможность звонить без VPN.

Сообщается, что первая версия приложения называлась "Даль". В AppStore она появилась еще в феврале, а в Google Play — в апреле. Однако в сентябре "Даль" переименовали в Telega, с Google Play и RuStore приложение загрузили более 130 тысяч раз.

Разработчиком приложения в AppStore указаны "Технологии пользовательских коммуникаций", совладельцами которых являются Александр Смирнов, Фанис Садыков и его жена Энже. Смирнова и Садыкова считают работниками VK. В частности, они разрабатывали сервис Movika, который в 2024 году полностью выкупила VK Group.

Разработчик другого клиента Telegram Catogram проанализировал приложение конкурентов и рассказал, что "100% инфраструктуры" Telega созданы "на базе" VK. По словам программиста, прокси-адрес Telega ведет на внутренний домен VK, а звонки проходят через ту же инфраструктуру, что и у MAX. Он также обратил внимание на API-ключ в коде для сервисов VK, который не выдается сторонним пользователям и разработчикам.

Авторизация в Telega происходит через чат-бот и SMS, благодаря чему приложение получает данные о нике, IP, номере телефона, языке и времени сессии пользователя. Кроме того, это дает возможность следить за метаданными, кто с кем и когда общается. Функция "черного списка" каналов, ботов и пользователей, как пояснил разработчик Catogram, активируется на сервере приложения.

На запрос росСМИ в Telega ответили, что "не участвуют в проектах VK". Кроме того, журналистов заверили, что сообщения и данные якобы "обрабатываются на стороне Telegram в соответствии с его протоколами".

