Росіяни вигадали ще один спосіб залізти у чужі смартфони: у ЦПД попередили про "новий" Telegram

У Telegram з'явилася реклама неофіційної "альтернативи" Telega, яка нібито обіцяє користувачам менше обмежень. Однак фахівці звернули уваги на "начинку" застосунку, яка пов'язує його з VK, а у Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили про стеження.

В Росії просувають неофіційний клієнт месенджера Telegram, який називається Telega. Його просувають як спосіб обходити блокування дзвінків, але насправді йдеться про застосунок, повністю підконтрольній Кремлю та інтегрованій у систему державного цифрового контролю РФ. Про це 21 жовтня попередили у ЦПД.

IT-фахівці встановили, що Telega працює на інфраструктурі VK та держмесенджера MAX. Це дозволяє росіянам цензурувати канали, відстежувати листування та збирати персональні дані користувачів. Зокрема, йдеться про IP-адреси, номери телефонів, час сесій, метадані дзвінків тощо.

Окрім того, у коді застосунку знайшли службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яка активується дистанційно. Це свідчить про черговий інструмент цензури і стеження за громадянами, розроблений у РФ.

Відео дня

Telega рекламується у самому Telegram Фото: Агентство. Новости

"Фактично російська держава знайшла спосіб обманом проникнути у смартфони своїх громадян під виглядом "обходу цензури". РФ крок за кроком вибудовує "цифровий концтабір", де навіть спроба зберегти приватність може стати пасткою", — наголосили у ЦПД.

Застосунок Telega: що про нього відомо

У російському ЗМІ "Агентство" підтверджували, що у Telegram почали рекламувати новий клієнт Telega. Його просувають за допомогою обіцянок щодо обходу блокувань у Росії і позиціонують як альтернативу офіційному Telegram. Користувачам обіцяють "роботу без обмежень" і можливість дзвонити без VPN.

Повідомляється, що перша версія застосунку називалася "Даль". В AppStore вона з'явилась ще у лютому, а у Google Play — у квітні. Однак у вересні "Даль" перейменували в Telega, з Google Play і RuStore застосунок завантажили понад 130 тисяч разів.

Telega просувається як безплатний Telegram без обмежень Фото: Агентство. Новости

Розробником додатка в AppStore вказані "Технології користувацьких комунікацій", співвласниками яких є Олександр Смирнов, Фаніс Садиков і його дружина Енже. Смирнова і Садикова вважають працівниками VK. Зокрема, вони розробляли сервіс Movika, який у 2024 році повністю викупила VK Group.

Розробник іншого клієнта Telegram Catogram проаналізував застосунок конкурентів і розповів, що "100% інфраструктури" Telega створені "на базі" VK. Зі слів програміста, проксі-адреса Telega веде на внутрішній домен VK, а дзвінки проходять через ту ж інфраструктуру, що й у MAX. Він також звернув увагу на API-ключ у коді для сервісів VK, який не видається стороннім користувачам і розробникам.

Авторизація у Telega відбувається через чат-бот і SMS, завдяки чому застосунок отримує дані про нік, IP, номер телефону, мову і час сесії користувача. Окрім того, це дає можливість стежити за метаданими, хто з ким і коли спілкується. Функція "чорного списку" каналів, ботів і користувачів, як пояснив розробник Catogram, активується на сервері додатка.

На запит росЗМІ у Telega відповіли, що "не беруть участі в проєктах VK". Окрім того, журналістів запевнили, що повідомлення та дані нібито "обробляються на стороні Telegram відповідно до його протоколів".

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили про дві потужні функції безпеки, які з’явились в Android 16, але про які можуть знати не усі користувачі. Вони дозволяють захистити свій смартфон від крадіжки, злому та шахрайства.

Жовтневе оновлення для Windows 11 принесло серйозні проблеми для мільйонів користувачів. Воно зламало функцію localhost та стало на заваді використанню середовища відновлення.