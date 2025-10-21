Дроны начнут летать по-новому, не теряя сигнала: им помогут необычные устройства (фото)

Самолеты и беспилотники будут более стабильны в своих полетах благодаря новой гибкой антенне. До сих пор гибкие антенны использовались мало из-за того, что они то и дело теряли сигнал, но теперь это препятствие удалось преодолеть.

Антенная решетка, напечатанная на 3D-принтере, была придумана специалистами Университета штата Вашингтон (WSU), пишет interestingengineering.com. Она позволит создать более прочную беспроводную электронику.

Как поясняют исследователи, гибкие антенны очень восприимчивы к ошибкам, например, в носимой электронике или вибрирующих компонентах транспортных средств (крыльях самолетов или дронов). Физические движения изменяют форму антенны, а это сбивает беспроводное соединение и приводит к ошибкам сигнала.

Эти ограничения и пытались преобладать ученые. При создании гибкой 3D-антенны они вдохновлялись древним японским искусством киригами (это разновидность оригами, но при создании фигурок можно не только сгибать бумагу, но и использовать ножницы).

На мысль о создании антенны навели японские фигурки из бумаги Фото: WSU

В своей новой разработке команда WSU обратилась к 3D-печати, чтобы создать легкую решетку из четырех антенн. Чернила для печати на основе медных наночастиц были разработаны их коллегами из Мэрилендского университета и специалистами компании Boeing.

Испытания показали, что такие антенны сохраняют стабильную работу даже при воздействии изгиба, высокой влажности и перепадах температур.

Еще американские исследователи разработали специальный процессорный чип, который взаимодействует с антеннами для достижения точности беспроводной связи. Этот чип корректирует ошибки сигнала антенны в режиме реального времени и устраняет проблемы, вызванные деформациями материала и вибрациями.

