Дрони почнуть літати по-новому, не втрачаючи сигналу: їм допоможуть незвичайні пристрої (фото)

Літаки і безпілотники будуть більш стабільні у своїх польотах завдяки новій гнучкій антені. Досі гнучкі антени використовувалися мало через те, що вони раз у раз втрачали сигнал, але тепер цю перешкоду вдалося подолати.

Антенна решітка, надрукована на 3D-принтері, була придумана фахівцями Університету штату Вашингтон (WSU), пише interestingengineering.com. Вона дасть змогу створити міцнішу бездротову електроніку.

Як пояснюють дослідники, гнучкі антени дуже сприйнятливі до помилок, наприклад, у переносній електроніці або вібруючих компонентах транспортних засобів (крилах літаків або дронів). Фізичні рухи змінюють форму антени, а це збиває бездротове з'єднання і призводить до помилок сигналу.

Ці обмеження і намагалися переважати вчені. При створенні гнучкої 3D-антени вони надихалися стародавнім японським мистецтвом кірігамі (це різновид орігамі, але при створенні фігурок можна не тільки згинати папір, а й використовувати ножиці).

На думку про створення антени навели японські фігурки з паперу Фото: WSU

У своїй новій розробці команда WSU звернулася до 3D-друку, щоб створити легку решітку з чотирьох антен. Чорнило для друку на основі мідних наночастинок розробили їхні колеги з Мерілендського університету та фахівці компанії Boeing.

Випробування засвідчили, що такі антени зберігають стабільну роботу навіть під час впливу вигину, високої вологості та перепадів температур.

Ще американські дослідники розробили спеціальний процесорний чіп, який взаємодіє з антенами для досягнення точності бездротового зв'язку. Цей чіп коригує помилки сигналу антени в режимі реального часу й усуває проблеми, спричинені деформаціями матеріалу та вібраціями.

