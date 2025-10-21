Прозрачные солнечные окна cтали новых хитом в Китае: сколько энергии они дают (фото)

В Китае здания превращают в экологически чистые электростанции благодаря солнечным окнам со специальным покрытием.

Они пропускают большую часть света в помещения, но фотоэлектрические полосы по краям при этом добывают электричество. Cтатью об исследовании опубликовали в научном издании PhotoniX.

Исследователи из Нанкинского университета научились наносить на обычное стекло почти невидимый слой вещества, называемого однонаправленным солнечным концентратором. В покрытие встроены многослойные холестерические жидкие кристаллы (ХЖК), которые преломляют часть солнечного света и направляют его к краям окна.

Там фотоэлектрические полосы улавливают концентрированный солнечный свет, но только определенную часть спектра. Сейчас эффективность преобразования достигает около 18% при освещении полным спектром. Остальной свет проходит через стекло и попадает в помещение, поэтому сохраняется 64,2% прозрачности.

Солнечные стекла установят на зданиях в Китае

Проект пока находится на ранней стадии и проходит лабораторные исследования, но некоторые результаты уже опубликованы и обнадеживают. Ученые даже выбрали несколько районов для пилотного проекта, в рамках которого солнечные стекла установят на реальные здания, чтобы проверить их работы.

На внедрение технологии потребуется немало времени, к тому же, покрытие должно выдерживать суровые погодные условия и безопасно очищаться. Его характеристики планируют улучшить, подобрав идеальную поляризацию.

В Китае большая численность населения и высокая популярность альтернативных источников энергии, но сейчас все труднее найти свободную площадь для постройки солнечных и ветряных электростанций. Например, в городах заканчиваются места на крышах, где можно установить солнечные панели. В связи с этим китайцы ищут новые методы добычи энергии.

