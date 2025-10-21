Прозорі сонячні вікна стали новим хітом у Китаї: скільки енергії вони дають (фото)

У Китаї будівлі перетворюють на екологічно чисті електростанції завдяки сонячним вікнам зі спеціальним покриттям.

Вони пропускають більшу частину світла в приміщення, але фотоелектричні смуги по краях при цьому добувають електрику. Статтю про дослідження опублікували в науковому виданні PhotoniX.

Дослідники з Нанкінського університету навчилися наносити на звичайне скло майже невидимий шар речовини, що називається односпрямованим сонячним концентратором. У покриття вбудовані багатошарові холестеричні рідкі кристали (ХЖК), які заломлюють частину сонячного світла і направляють його до країв вікна.

Там фотоелектричні смуги вловлюють концентроване сонячне світло, але тільки певну частину спектра. Наразі ефективність перетворення сягає близько 18% при освітленні повним спектром. Решта світла проходить через скло і потрапляє в приміщення, тому зберігається 64,2% прозорості.

Відео дня

Сонячне скло встановлять на будівлях у Китаї

Проєкт поки що перебуває на ранній стадії і проходить лабораторні дослідження, але деякі результати вже опубліковано, і вони обнадіюють. Вчені навіть вибрали кілька районів для пілотного проєкту, в рамках якого сонячне скло встановлять на реальні будівлі, щоб перевірити його роботу.

На впровадження технології знадобиться чимало часу, до того ж, покриття повинно витримувати суворі погодні умови і безпечно очищатися. Його характеристики планують поліпшити, підібравши ідеальну поляризацію.

У Китаї велика чисельність населення і висока популярність альтернативних джерел енергії, але зараз все важче знайти вільну площу для побудови сонячних і вітряних електростанцій. Наприклад, у містах закінчуються місця на дахах, де можна встановити сонячні панелі. У зв'язку з цим китайці шукають нові методи видобутку енергії.

Раніше писали, що в Китаї масово відключають сонячні панелі. У провінції Шаньдун зафіксували надлишок електрики в електромережі.

Нещодавно в Китаї створили новий тип перовскітних комірок на основі олова. Вони виявилися не тільки ефективними, а й безпечними, на відміну від традиційних.