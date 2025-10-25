Samsung Galaxy на все случаи жизни: как купить престижный смартфон и сэкономить (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy по праву считаются главными конкурентами iPhone. Причем, чтобы получить премиальное качество, даже не обязательно гнаться за самой новой моделью.

Samsung предлагает семилетнюю поддержку обновлений программного обеспечения для своих смартфонов, напоминает slashgear.com. Так что можно не волноваться насчет актуальности гаджета и смело брать телефон прошлого года или даже раньше, а также телефон б/у. Издание составило список из нескольких хороших телефонов Samsung с четырьмя и более годами обновлений.

Samsung Galaxy A-серия

Эта серия началась с выпуска Galaxy A3 и A5 первого поколения в конце 2014 года. "A" означает Alpha, и Samsung заявляла главными фишками "безграничные экраны, емкие аккумуляторы и камеры нового уровня". Со временем A-серия стала одной из самых продаваемых моделей Samsung среднего класса.

Смартфоны Samsung Galaxy A-серия Фото: Samsung

Например, стоит обратить внимание на Galaxy A07 – бюджетный смартфон A-серии, выпущенный в августе 2025 года. Так как он поставляется с Android 15 из коробки, гаджет будет получать обновления до Android 21.

Samsung Galaxy M-серия

Эта линейка запустилась в 2019 году и была ориентирована в первую очередь на юных пользователей, у которых бюджет еще ограничен.

Смартфоны Samsung Galaxy M-серия Фото: Samsung

Одним из основных преимуществ телефонов серии M, кроме их доступности, является мощная батарея. Большинство телефонов серии M оснащены одними из самых емких аккумуляторов, когда-либо использовавшихся Samsung в смартфонах. В частности, Samsung Galaxy M51 может похвастаться аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Samsung Galaxy F-серия

Ещё одна бюджетная линейка смартфонов, стартовавшая в 2020 году. Акцент в серии Galaxy F сделан на улучшенные камеры и премиальный дизайн, но по факту многие модели серии F представляют собой переименованные версии телефонов серий M и A.

Смартфон Samsung Galaxy F-серия Фото: Samsung

Тут выделяется Galaxy F56 – самый тонкий из смартфонов этой серии (его толщина составляет всего 7,2 мм).

Samsung Galaxy S-серия

Первая модель этой серии вышла в 2010 году, и с тех пор Samsung ежегодно выпускает новые гаджеты.

Смартфоны Samsung Galaxy S-серия Фото: Samsung

Интересный поворот произошел в 2022 году, когда компания объединила серии S и Note, представив Galaxy S22 Ultra с культовым стилусом S-Pen из серии Note.

Ранее сообщалось, что самый тонкий телефон Samsung Galaxy S26 Edge может удивить пользователей неожиданно емкой батареей. Но выхода новой линейки придется ждать до 2026 года.