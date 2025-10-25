Samsung Galaxy на всі випадки життя: як купити престижний смартфон і заощадити (фото)

Смартфони Samsung Galaxy по праву вважаються головними конкурентами iPhone. Причому, щоб отримати преміальну якість, навіть не обов'язково гнатися за найновішою моделлю.

Samsung пропонує семирічну підтримку оновлень програмного забезпечення для своїх смартфонів, нагадує slashgear.com. Тож можна не хвилюватися щодо актуальності гаджета і сміливо брати телефон минулого року або навіть раніше, а також телефон б/в. Видання склало список із кількох хороших телефонів Samsung із чотирма і більше роками оновлень.

Samsung Galaxy A-серія

Ця серія почалася з випуску Galaxy A3 і A5 першого покоління наприкінці 2014 року. "A" означає Alpha, і Samsung заявляла головними фішками "безмежні екрани, ємні акумулятори та камери нового рівня". Згодом A-серія стала однією з найбільш продаваних моделей Samsung середнього класу.

Смартфони Samsung Galaxy A-серія Фото: Samsung

Наприклад, варто звернути увагу на Galaxy A07 — бюджетний смартфон A-серії, випущений у серпні 2025 року. Оскільки він поставляється з Android 15 з коробки, гаджет отримуватиме оновлення до Android 21.

Samsung Galaxy M-серія

Ця лінійка запустилася 2019 року і була орієнтована насамперед на юних користувачів, у яких бюджет ще обмежений.

Смартфони Samsung Galaxy M-серія Фото: Samsung

Однією з основних переваг телефонів серії M, крім їхньої доступності, є потужна батарея. Більшість телефонів серії M оснащені одними з найбільш ємних акумуляторів, які коли-небудь використовувалися Samsung у смартфонах. Зокрема, Samsung Galaxy M51 може похвалитися акумулятором ємністю 7000 мАг.

Samsung Galaxy F-серія

Ще одна бюджетна лінійка смартфонів, що стартувала в 2020 році. Акцент у серії Galaxy F зроблено на поліпшені камери і преміальний дизайн, але за фактом багато моделей серії F є перейменованими версіями телефонів серій M і A.

Смартфон Samsung Galaxy F-серія Фото: Samsung

Тут виділяється Galaxy F56 — найтонший зі смартфонів цієї серії (його товщина становить лише 7,2 мм).

Samsung Galaxy S-серія

Перша модель цієї серії вийшла в 2010 році, і відтоді Samsung щорічно випускає нові гаджети.

Смартфони Samsung Galaxy S-серія Фото: Samsung

Цікавий поворот стався у 2022 році, коли компанія об'єднала серії S і Note, представивши Galaxy S22 Ultra з культовим стилусом S-Pen із серії Note.

Раніше повідомлялося, що найтонший телефон Samsung Galaxy S26 Edge може здивувати користувачів несподівано ємною батареєю. Але виходу нової лінійки доведеться чекати до 2026 року.